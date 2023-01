Peserta Indonesia Masters 2023 Nikmati Gala Dinner Bertajuk Chinese New Year

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Menjelang bergulirnya turnamen bulutangkis Daihatsu Indonesia Masters 2023, PBSI menggelar gala dinner bertajuk Chinese New Year Dinner-Homely Away from Home di Hotel Fairmount, Jakarta, Senin 23 Januari, malam.Acara tersebut dibuat sebagai persembahan untuk para atlet dan ofisial yang tidak bisa merayakan tahun baru Imlek di rumahnya masing-masing karena harus mengikuti turnamen BWF World Tour Super 500 itu.Sekretaris Jenderal PP PBSI, Moh Fadil Imran membuka acara tersebut dan menyampaikan rasa senang hatinya sebagai tuan rumah Daihatsu indonesia Masters 2023.Fadil menyambut semua perwakilan yang hadir sekaligus santap makan malam bersama menjelang tampil di kejuaraan berhadiah total 420 ribu dolar AS tersebut."Tahun baru Imlek, adalah salah satu acara tradisional yang terbesar. Semua yang merayakan akan berkumpul bersama keluarga terdekat untuk makan malam. Tapi hari ini kita semua memilih untuk datang ke Indonesia dan berpartisipasi di turnamen ini," kata Fadil."Izinkan saya untuk menyambut semua yang hadir di sini sebagai keluarga besar bulutangkis. Ini adalah acara keluarga kita dan kita akan merayakan ini bersama. Saya harap semua yang hadir bisa menikmati acara malam kita yang istimewa ini," harap Fadil.Fadil juga mendoakan yang para atlet yang bertanding untuk memberikan permainan terbaiknya di hadapan publik Istora Gelora Bung Karno, Senayan, 24--29 Januari 2023."Semoga kalian bisa mendapatkan kesehatan, kesenangan, dan pertandingan yang kompetitif. Semoga atlet terbaik akan menang. Xin nien kuai le. Wan she ru yi. Gong xi fa cai," pungkas Fadil.Acara gala dinner ini disambut meriah beberapa atlet bulutangkis dunia dan dalam negeri yang rela meninggalkan keluarganya untuk bertanding.Pemain tunggal putra Singapura, Loh Kean Yew bahkan merasa bisa melepas rasa kangen dengan kampung halamannya dengan adanya acara ini.Pebulutangkis juara dunia 2021 itu senang dengan adanya acara ini, terlebih sekaligus penghilang jenuh seusai tampil di dua turnamen dalam dua pekan terakhir."Senang rasanya bisa mengikuti gala dinner di sini, ada pesta barongsai dan saya seperti berada di kampung halaman sendiri," ungkap Loh.Senada dengan Loh, ganda putri Indonesia Rachel Allessya Rose juga senang dibuatkan acara ini. Dengan konsep tahun baru China, acara berlangsung meraih meski esok hari dirinya akan tampil di Daihatsu Indonesia Masters 2023."Besok saya sudah harus bertanding, acara ini melepas kangen saya jika biasanya tahun baru China bersama keluarga, kali ini harus jauh dari mereka," aku Rachel."Rasanya seperti merayakan bersama keluarga inti meski juga harus menjaga fokus untuk tampil di Daihatsu Indonesia Masters 2023," tambah pemain kelahiran Bogor, 30 Juni 2004 tersebut.Acara gala dinner Chinese New Year Dinner-Homely Away From Home disajikan beberapa makanan khas Indonesia seperti nasi goreng, bebek panggang, sate hingga bakso.Tidak hanya pebulutangkis dari daratan Asia yang menikmati acara ini. Wakil-wakil dari negara Eropa dan Amerika juga terlihat enjoy dengan acara berbalut kekeluargaan tersebut.