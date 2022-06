Indonesia Open: Menangkan Duel Saudara, Wang Zhi Yi Melenggang ke Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Wang Zhi Yi sukses mengamankan tiket final Indonesia Open 2022 usai menyingkirkan kompatriotnya, He Bing Jiao. Bertanding di Istora pada Sabtu, 18 Juni, Wang menang straight game 21-15 dan 21-10 atas He.Wang tampil dominan sejak game pertama, bahkan unggul 11-6 atas He. Penampilan impresif Wang berlanjut usai interval dan tak membiarkan He menemukan momentum hingga akhirnya menang dengan skor 21-15.Memasuki game kedua, He sempat memberi perlawanan dan menjaga jarak 7-6 dengan Wang, tapi He tak kuasa membendung Wang yang mencetak delapan angka beruntun untuk unggul 15-6.Setelahnya, He tak bisa berbuat banyak untuk membendung kedigdayaan Wang. Hasilnya, Wang mampu menutup game kedua dengan kemenangan 21-10 dalam tempo 42 menit.Di final, Wang akan menghadapi pemenang antara unggulan kedua asal Taiwan, Tai Tzu Ying, dengan unggulan keempat asal Tiongkok, Chen Yu Fei.