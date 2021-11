Indonesia Open 2021: Indonesia Kirim Enam Wakil ke Perempat Final

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Enam dari 14 wakil yang tampil pada babak kedua Indonesia Open 2021 , Kamis, melaju ke perempat final turnamen level Super 1000 itu yang akan berlangsung Jumat 26 November di Bali Convention Center, Nusa Dua.Dari sektor tunggal putra, Jonatan Christie menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang tersisa pada turnamen tersebut setelah rekannya, Shesar Hiren Rhustavito, memutuskan mundur di tengah pertandingannya melawan pemain Denmark Rasmus Gemke karena cedera lutut.Jojo, sapaan akrab Jonatan, melangkah ke perempat final Indonesia Open 2021 seusai memenangi duel melawan sesama pemain Indonesia, Chico Aura Dwi Wardoyo.Namun Indonesia kehilangan wakilnya dari sektor tunggal putri setelah Gregoria Mariska Tunjung disingkirkan oleh wakil Thailand Pornpawee Chochuwong.Sementara itu, sektor ganda putra dan ganda putri masing-masing meloloskan dua wakil ke babak delapan besar besok.Dari sektor ganda putra, Indonesia diwakili unggulan pertama Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo dan unggulan keempat Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto. Sedangkan pada sektor ganda putri ada Greysia Polii/Apriyani Rahayu serta Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi.Adapun pada nomor ganda campuran, Merah Putih hanya tinggal menyisakan Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja yang mengalahkan pasangan Jepang Takuro Hoki/Nami Matsuyama dengan 19-21, 21-10, 21-18.Sementara itu, ganda campuran andalan Indonesia unggulan kedua, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, kembali gagal melangkah lebih jauh setelah dikalahkan pasangan non unggulan asal Denmark, Mathias Christiansen/Alexandra Boje, dengan 21-23, 14-21.Praveen/Melati sebelumnya juga tersingkir dalam babak pertama Indonesia Masters 2021 pekan lalu. Pasangan peringkat lima dunia itu kalah dari ganda non-unggulan asal India Dhruv Kapila/Reddy N. Sikki.Berikut hasil lengkap wakil Indonesia pada babak kedua Indonesia Open 2021:Febriana Dwipuji Kusuma/Amalia Cahaya Pratiwi vs Pearly Tan/Thinaah Muralitharan (Malaysia) 14-21, 22-20, 21-17Fitriani/Yulia Yosephine Susanto vs Greysia Polii/Apriyani Rahayu 10-21, 15-21Gregoria Mariska Tunjung vs Pornpawee Chochuwong (Thailand) 21-11, 9-21, 20-22Shesar Hiren Rhustavito vs Rasmus Gemke (Denmark): 12-21 mundurMarcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Choi Solgyu/Kim Wonho (Korea Selatan) 12-21, 21-19, 21-18Chico Aura Dwi Wardoyo vs Jonatan Christie 11-21, 12-21Adnan Maulana/Mychelle Crhystine Bandaso vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (Malaysia) 8-21, 16-21Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Takuro Hoki/Nami Matsuyama (Jepang) 19-21, 21-10, 21-18Pramudya Kusumawardana/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan vs Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang): 23-25, 25-27Muhammad Shohibul Fikri/Bagas Maulana vs Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto 11-21, 10-21Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti vs Mathias Christiansen/Alexandra Boje (Denmark) 21-23, 14-21