Piala Thomas: Kata Vito setelah jadi Penentu Kemenangan Indonesia atas Thailand

Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia, Shesar Hiren Rhustavito , membeberkan kunci kemenangannya atas wakil Thailand Adulrach Namkul pada laga penyisihan Grup A Piala Thomas , Senin 11 Oktober malam WIB. Menurutnya, yang terpenting tampil menyerang dan percaya diri.Vito sapaan Shesar tampil pada partai kelima atau laga terakhir Indonesia vs Thailand di Ceres Arena, Aarhus, Denmark. Saat itu, dia menumbangkan Namkul dengan skor 23-21, 10-21, 21-8 dalam tempo 1 jam 2 menit dan membuat Indonesia berbalik menang atas Thailand."Yang penting percaya diri dan menerapkan strategi lebih menyerang. Itu kuncinya. Dengan shuttlecock yang berat, susah juga kalau hanya bertahan. Lebih baik menyerang karena bertahan itu susah untuk mendapatkan poin,” kata Vito seusai laga dalam rilis Humas PBSI.Meski akhirnya bisa memenangi laga tersebut, tunggal putra kelahiran Sukoharjo itu mengaku sempat tegang di awal permainan karena ia harus menang supaya bisa menyumbang poin untuk Tim Merah Putih."Syukurlah bisa menang dan membawa Indonesia unggul 3-2 atas Thailand. Tadi terus terang saya sempat tegang juga karena harus menang untuk menyumbang poin," ujar Vito.Meski demikian, pebulu tangkis binaan klub PB Djarum itu mengaku tetap optimistis mampu memenangkan laga tersebut. Terlebih, peringkat kedua pemain itu terpaut jauh. Vito berada di peringkat 19, sedangkan Namkul rangking 151 BWF."Akan tetapi, saya tidak boleh lengah. Saya yakin saja bisa menang," ungkap Shesar."Di gim kedua, perbedaannya terlalu jauh. Meski kalah, tetapi itu saya manfaatkan untuk mencari strategi terbaik, untuk persiapan menghadapi gim ketiga," tambahnya.Berikut hasil lengkap tim Piala Thomas Indonesia vs Thailand (3-2).Anthony Sinisuka Ginting vs Kantaphon Wangcharoen: 21-16, 22-24, 23-25Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Supak Jomkoh/Kittinupong Kedren: 19-21, 21-18, 21-13Jonatan Christie vs Kunlavut Vitidsarn: 10-21, 14-21Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Natthapat Trinkajee/Tanupat Viriyangkura: 21-9, 21-12Shesar Hiren Rhustavito vs Adulrach Namkul: 23-21, 10-21, 21-8