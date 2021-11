Daftar Juara Indonesia Masters: Jepang Sabet Tiga Gelar

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(KAH)

Jepang mendominasi gelar juara turnamen bulu tangkis BWF level 750 Indonesia Master 2021 yang selesai bergulir di Bali pada Minggu 22 November malam WIB. Terhitung, ada tiga gelar juara yang mereka raih.Jepang sejatinya mengirimkan empat wakil di final, tapi kehilangan satu gelar di nomor tunggal putri yang dimainkan oleh Akane Yamaguchi. Saat itu, Akane yang sebelumnya bisa menjuarai Denmark Open dan French Open malah kalah dari wakil Korea Selatan, An Seyoung.Pada nomor ganda putra, terdapat ganda putra non-unggulan Takuro Hoki/Yugo Kobayashi yang membuat kejutan dengan mengalahkan unggulan teratas asal Indonesia Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo. Hasil tersebut membuat tuan gagal pertama kali menyabet gelar di Indonesia Masters.Jepang kembali menambah gelar juara dari nomor ganda putri lewat Nami Matsuyama/Chiharu Shida yang menumbangkan pasangan Korea Selatan Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong. Sedangkan gelar terakhir Jepang berasal dari tunggal putra terbaik dunia Kento Momota yang mengalahkan wakil Denmark Anders Antonsen.Sementara itu, satu gelar yang tersisa direbut oleh ganda campuran Thailand Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taetattanachai yang mengalahkan wakil Hong Kong, Tang Chun Man/Tse Ying Suet. Berikut hasil lengkap final Indonesia Masters 2021:Ganda campuran - Dechapol Puavaranukroh/Sapsiree Taetattanachai (Thailand) vs Tang Chun Man/Tse Ying Suet (Hong Kong) 21-11, 21-12Tunggal putri - An Seyoung (Korea Selatan) vs Akane Yamaguchi (Jepang) 21-17, 21-19Ganda putra - Takuro Hoki/Yugo Kobayashi (Jepang) vs Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo 21-11, 17-21, 21-19Ganda putri - Nami Matsuyama/Chiharu Shida (Jepang) vs Jeong Na Eun/Kim Hye Jeong (Korea Selatan) 21-9, 21-11Tunggal putra - Kento Momota (Jepang) vs Anders Antonsen (Denmark) 21-17, 21-11