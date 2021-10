Indonesia Siap Buat Malaysia Frustrasi di Piala Thomas

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Manajer tim bulu tangkis Indonesia Eddy Prayitno mengaku optimistis Skuad Garuda dapat mengatasi Malaysia pada laga perempat final Piala Thomas yang akan digelar di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Jumat, pukul 13.30 waktu setempat atau pukul 18.30 WIB.“Melihat performa para pemain tunggal saat mengalahkan Taiwan di babak penyisihan dan juga pasangan ganda ketika bertemu Thailand sebelumnya, kami merasa optimistis,” kata Eddy dalam keterangan resmi PP PBSI yang diterima Antara di Jakarta, Jumat 15 Oktober 2021Seperti diketahui, undian babak knock out Piala Thomas telah dilakukan pada Kamis (14/10) kemarin. Indonesia, sebagai juara Grup A, akan ditantang Malaysia yang merupakan runner up Grup D.Selain itu, babak perempat final Piala Thomas juga akan mempertemukan Korea Selatan dengan Jepang, Thailand dengan China, serta Denmark dengan India.Terkait hasil undian tersebut, Indonesia kembali harus menghadapi Malaysia dua kali berturut-turut. Sebelumnya, Tim Merah Putih berjumpa Tim Negeri Jiran pada babak perempat final Piala Sudirman beberapa waktu lalu. Kala itu, Indonesia takluk 2-3 dan gagal ke semifinal.“Hasil undian perempat final terulang lagi seperti pada perebutan Piala Sudirman lalu di Vantaa, Finlandia. Waktu itu, Malaysia yang membuat kami frustrasi di Piala Sudirman. Tapi sekarang saatnya Indonesia gantian membuat mereka frutrasi di perebutan Piala Thomas,” tutur Eddy.Oleh karena itu, dia pun berharap pada laga perempat final nanti seluruh sektor, baik tunggal maupun ganda, bisa berjuang maksimal dan pantang menyerah sehingga mampu menyumbang angka kemenangan untuk tim Indonesia.“Anthony Ginting, Jonatan Christie dan Shesar Hiren Rhustavito semoga bisa kembali main maksimal, seperti waktu melawan Taiwan kemarin. Begitu juga di sektor ganda, saya harapkan bisa tampil bagus dan menang,” harap Eddy.Berikut susunan pemain Indonesia vs Malaysia pada babak perempat final Piala Thomas.Tunggal putra 1Anthony Sinisuka Ginting vs Lee Zii JiaGanda putra 1Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Aaron Chia/Soh Wooi Yik???????Tunggal putra 2Jonatan Christie vs Ng Tze YongGanda putra 2Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Goh Sze Fei/Nur Izzuddin???????Tunggal putra 3Shesar Hiren Rhustavito vs Leong Jun Hao