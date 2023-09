Hong Kong Open 2023: Rinov/Pitha Gugur, 6 Wakil Indonesia ke Semifinal

Click to Expose Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Berikut hasil lengkap wakil Indonesia di perempat final Hong Kong Open 2023:

(KAH)

Tuntas sudah seluruh pertandingan yang dimainkan para pebulu tangkis Indonesia pada perempat final Hong Kong Open 2023 , Jumat 15 September. Namun dari tujuh wakil Indonesia yang tampil, hanya satu saja yang gugur, yakni ganda campuran Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari.Rinov/Pitha gugur gegara kalah dari unggulan keempat asal Malaysia Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie dengan skor 10-21, 18-21. Itu terjadi meski Rinov/Pitha sudah memberi perlawanan sengit, khususnya pada gim kedua.Rinov/Pitha memang tidak mampu mengejar perolehan poin Goh/Lai selepas kedudukan 6-6 pada gim pertama. Tapi, mereka sempat unggul saat kedudukan 3-2 dan 6-5.Kemudian pada gim kedua, Rinov/Pitha sudah memperbaiki performanya dengan lebih sering memimpin perolehan poin. Namun, mereka malah membiarkan Goh/Lai meraup empat poin secara beruntun ketika unggul 18-17.Dengan gugurnya Rinov/Pitha, artinya habis juga wakil ganda campuran Indonesia di Hong Kong Open 2023.Meski demikian, Indonesia masih punya enam wakil yang melaju ke semifinal, yakni Gregoria Mariska Tunjung (tunggal putri), Jonatan Christie (tunggal putra), Anthony Sinisuka Ginting (tunggal putra), Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti (ganda putri), Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (ganda putra), dan Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin (ganda putra).Carolina Marin (Spanyol) vs Gregoria Mariska Tunjung: 9-21, 18-21Apriyani Rahayu/Siti Fadia Silva Ramadhanti vs Li Wen Mei/Liu Xuan Xuan (Tiongkok): 21-15, 21-13Chia Hao Lee (Taiwan) vs Jonatan Christie: 19-21, 18-21Su Li Yang (Taiwan) vs Anthony Sinisuka Ginting: 12-21, 16-21Leo Rolly Carnando/Daniel Marthin vs Mark Lamsfuss/Marvin Sedel (Jerman): 18-21, 21-15, 21-14Keiichiro Matsui/Yoshinori Takeuchi (Jepang) vs Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan: 20-22, 16-21Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Goh Soon Huat/Lai Shevon Jemie (Malaysia): 10-21, 18-21