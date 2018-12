Lima Wakil Indonesia Jadi Nominator di Penghargaan BWF

Ada lima wakil Indonesia yang menjadi nominator pada ajang penghargaan tahunan BWF 2018. Selain ganda putra Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon, ada pula Anthony Sinisuka Ginting.Kevin/Marcus masuk nominasi dalam kategori Male Player of The Year. Pasangan nomor satu dunia ini berpeluang mempertahankan gelar tersebut jika melihat prestasi sepanjang 2018.Selain meraup delapan gelar BWF World Tour, medali emas Asian Games juga menjadi koleksi trofi Kevin/Marcus pada tahun ini. Bahkan mereka berpeluang menambah gelar jika berhasil menjuarai turnamen BWF World Tour Finals 2018.Di sektor putri, ada Apriyani Rahayu yang masuk nominasi dalam kategori Eddy Choong Most Promising Player of The Year. Pebulu tangkis berusia 20 tahun yang berpasangan dengan Greysia Polii ini juga meraih beberapa gelar pada tahun ini.Sebut saja India Open 2018 dan Thailand Open 2018 berhasil dia rebut bersama Greysia. Selain itu medali perunggu di nomor perorangan dan beregu juga mereka dapatkan pada ajang Asian Games 2018.Apriyani tak sendiri sebagai wakil Indonesia yang masuk nominasi Eddy Choong Most Promising Player of The Year. Ada juga nama Gregoria Mariska Tunjung. Pebulu tangkis berusia 19 tahun ini juga menjadi nominator pada kategori ini, setelah berhasil finis di semifinal Thailand Open dan Denmark Open.Sementara itu tunggal putra Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, masuk dalam nominasi kategori Most Improved Player of The Year. Pebulu tangkis peringkat sembilan dunia itu akan bersaing dengan Seo Seong Jae dari Korea Selatan, Mayu Matsumoto dan Wakana Nagahara (Jepang), ganda putra India, Satwiksairaj Rankireddy/Chiraj Shetty, serta He Jiting dari Tiongkok.Di Para Badminton, wakil Indonesia, Leani Ratri Oktila masuk dalam kategori Female Player of The Year. Leani merupakan peraih medali emas Asian Para Games 2018 untuk kategori ganda putri SL3-SU5 dan ganda campuran SL3-SU5.Pengumuman pemenang penghargaan tahunan BWF bakal dilaksanakan pada gala dinner BWF World Tour Finals yang berlangsung di Guangzhou, Tiongkok, Senin 10 Desember.Penghargaan BWF ini merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan federasi bulu tangkis dunia. Pemilihan berdasarkan prestasi atlet sepanjang tahun dan dipilih oleh BWF Awards Commission.1. Kento Momota (Tunggal putra, Jepang)2. Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuldo (Ganda Putra, Indonesia)3. Zheng Siwei (Ganda Campuran, Tiongkok)1. Tai Tzu Ying (Tunggal putri, Taiwan)2. Huang Yaqiong (Ganda campuran, Tiongkok)3. Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (Ganda putri, Jepang)1. Apriyani Rahayu (Ganda putri, Indonesia)2. He Jiting (Ganda campuran dan putri, Tiongkok)3. Han Chengkai/Zhou Haodong (Ganda putra, Tiongkok)4. Gregoria Mariska Tunjung (Tunggal putri, Indonesia)5. Goh Jin Wei (Tunggal putri, Malaysia)1. Lucas Mazur (Prancis)2. Cheah Liek Hou (Malaysia)3. Jack Shephard (England)1. Sujirat Pookkham (Thailand)2. Yuma Yamazaki (Jepang)3. Leani Ratri Oktila (Indonesia)1. Seo Seong Jae (Ganda putra dan campuran, Korea)2. Mayu Matsumoto/Wakana Nagahara (Ganda putri/Jepang)3. Satwiksairaj Rankireddy/Chiraj Shetty (Ganda putra, India)4. He Jiting (Ganda putra dan campuran, Tiongkok)5. Anthony Sinisuka Ginting (Ganda putra, Indonesia)(ACF)