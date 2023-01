Kento Momota Trending Topic Usai Tumbang di Indonesia Masters

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Momota trending topic

(PRI)

Jakarta: Tunggal putra Jepang, Kento Momota gagal melaju di Indonesia Masters 2023 setelah kalah dari pebulutangkis asal Tiongkok, Shi Yu Qi di babak pertama, Rabu, 25 Januari 2023. Momota kalah dua set langsung dengan skor 18-21 dan 7-21.Momota sendiri menerima kekalahannya dengan lapang dada. Menurut Momota, saat ini dirinya harus fokus untuk memperbaiki mental dan melupakan tekanan yang ada."Namanya juga permainan ada yang menang dan kalah. Ada masanya saya sering menang dan sering kalah. Yang penting bagaimana caranya sekarang saya ingin memulihkan agar tidak terbawa tekanan dan terbawa pikiran," kata Momota."Mungkin memang saya harus fokus menjaga kondisi mental saat ini, itu yang lebih penting," lanjutnya.Usai tumbang di babak pertama Indonesia Masters, nama Kento Momota justru menjadi trending topic di platform Twitter.Ternyata, banyak netizen Indonesia turut bersimpati dengan kekalahan Momota dan mendukung Momota agar secepatnya bisa bangkit dari keterpurukan."Ya Allah sedih liat Momota, please comeback very very stronger ASAP!" tulis seorang fans asal Indonesia."Momota jangan menyerah dan tetaplah mencoba," timpal netizen lain."Kangen lihat Momota di podium tertinggi, dan saya yakin seluruh fans Momota juga sama. Good luck untuk game berikutnya. Tetap berjuang," komentar salah satu akun."Kadang aku nangisin kamu Momota kalau you lagi kalah sama pemain Indonesia, apalagi sama non Indonesia. I missed you stand in podium badly, i hope you 'll back on your best performances soonly. today isn't yours, lets try next," ujar akun lainnya.