Peserta Indonesia Master Mengawali Pertandingan dengan Uji Antigen

Peserta turnamen Indonesia Masters 2021 yang terdiri dari atlet, pelatih, teknisi penyiaran dan awak media melakukan uji antigen sebelum dimulai pertandingan hari pertama di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Selasa 16 November 2021.Di lokasi pengambilan sampel, sejumlah pebulu tangkis Indonesia seperti Ruselli Hartawan dan atlet asing yang akan bertanding pada babak 32 besar telah mengikuti sesi ini."Ini sedang diatur supaya tidak terlalu ramai dan panjang antriannya. Semua yang terlibat ke arena wajib antigen," kata Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri PP PBSI Bambang Roedyanto saat ditemui di lokasi, Selasa.Proses pengambilan sampel antigen sempat menciptakan antrian panjang di lantai tiga hotel karena atlet, pelatih, dan wasit menjadi prioritas.Oleh sebab itu panitia langsung melakukan pengaturan agar pengambilan sampel antigen bisa lebih efektif dan cepat, namun dengan tetap mengindahkan aturan protokol kesehatan.Pada hari pertama turnamen level Super 750 ini, sebanyak 11 wakil Indonesiaa dari lima sektor akan menjalani pertandingan babak 32 besar. (Ant)Berikut jadwal wakil Indonesia di hari pertama Indonesia Masters 2021:Tunggal putraTommy Sugiarto vs Kento Momota (Jepang)Chico Aura Dwi Wardoyo vs Ng Ka Long Angus (Hong Kong)Tunggal putriRuselli Hartawan vs Akane Yamaguchi (Jepang)Fitriani vs Clara Azurmendi (Spanyol)Ganda putriMelani Mamahit/Tryola Nadia vs Gabriela Stoeva/Stefani Stoeva (Bulgaria)Ganda putraFajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Muhammad Shohibul Fikri/Bagas MaulanaMarcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Choi Solgyu/Kim Wonho (Korea Selatan)Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi vs Tan Kian Meng/Tan Wee Kiong (Malaysia)Ganda campuranAlfian Eko Prasetya/Masita Mahmudin vs Marcus Ellis/Lauren Smith (Inggris)Zachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Oliver Leydon-Davis/Anona Pak (Australia)