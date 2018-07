Delapan Wakil Indonesia Melenggang ke Perempat Final

Indonesia Open 2018 akan memainkan fase perempat final pada Jumat 6 Juli. Sebanyak delapan wakil tuan rumah yang bertahan akan bermain pada babak delapan besar di Istora Senayan.Ganda putra dan ganda campuran menjadi sektor yang mengirimkan paling banyak wakil. Tercatat ada tiga wakil dari dua sektor ini yang bakal merebut tiket semifinal.Salah satu ganda putra yang lolos adalah Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon. Mereka meraih kemenangan dua game langsung atas Ong Yew Sin/Teo Ee Yi dari Malaysia 21-8 21-12."Di game pertama, kami masih belum in dan lawan lebih percaya diri. Di game kedua kami lebih in dan sudah menemukan ritme permainan kami," ujar Kevin setelah pertandingan."Kami memang masih menyesuaikan diri dengan lapangan waktu di awal permainan, karena ini pertama kalinya kami main di lapangan satu. Lapangannya agak silau. Tapi di game kedua kami sudah bisa mengerti permainannya," jelas Marcus.Sementara itu, Fajar Alfian/Muhammad Rian menjadi ganda putra terakhir yang memastikan diri lolos ke perempat final. Mereka menang atas pasangan Belanda, Jelle Maas/Robin Tabeling dengan 21-18 19-21 21-14.Sayangnya, pencapaian Fajar/Rian dan Kevin/Marcus tak dibarengi Ricky Karanda Suwardi/Angga Pratama. Mereka dikalahkan Mads Conrad Petersen/Mads Pieler Kolding (Denmark), dengan skor 12-21, 17-21.Tommy Sugiarto (INA) vs Kento Momota (JPN)Kevin Sanjaya Sukamuljo/Marcus Fernaldi Gideon (1/INA) vs Mads Conrad Petersen/Mads Pieler Kolding (5/DEN)Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (INA) vs Liu Cheng/Zhang Nan (3/CHN)Berry Angriawan/Hardianto (INA) vs Liao Min Chun/Su Ching Heng (TPE)Greysia Polii/Apriyani Rahayu (7/INA) vs Yuki Fukushima/Sayaka Hirota (2/JPN)Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (1/INA) vs Zhang Nan/Li Yinhui (5/CHN)Ricky Karanda Suwardi/Debby Susanto (INA) vs Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (INA)(FIR)