12 Wakil Indonesia Bertanding pada Hari Kedua Singapore Open 2022

Sebanyak 12 wakil Indonesia untuk menjalani pertandingan babak pertama pada hari kedua pelaksanaan kejuaraan bulu tangkis Singapore Open 2022 di Singapore Indoor Stadium, Rabu 13 Juli 2022.Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Rionny Mainaky berharap para pebulu tangkis Indonesia bisa bermain dengan motivasi tinggi berbekal hasil positif dari dua ajang sebelumnya di Kuala Lumpur.Bahkan Rionny tak menutup-nutupi target di ajang BWF Super 500 ini, yang diharapkan bisa menambah satu gelar lebih banyak dibanding turnamen di Malaysia Masters."Harapannya, di Malaysia Masters dapat dua gelar, semoga bisa meraih tiga gelar juara di Singapura Open ini. Yaitu dari sektor tunggal putra, ganda putra, dan ganda putri," kata Rionny lewat informasi tertulis PP PBSI di Jakarta.Menurut Rionny, agar anggota skuad Merah Putih bisa tetap bugar untuk tampil di tiga kejuaraan secara berturut-turut, dirinya selalu meminta para pemain berlatih, makan bergizi, menjaga istirahat, dan hidup dengan teratur."Yang jelas latihan dan istirahat teratur. Mereka juga harus tetap semangat dan kami selalu saling mendoakan, memberi semangat, dan dukungan, baik kepada pemain yang kalah maupun menang. Selain itu, saya dan para pelatih teknik, fisik, dokter gizi, dan tim pendukung selalu mengawal dan bekerja maksimal untuk semua atlet," papar Rionny.Berikut daftar wakil Indonesia di babak pertama Singapore Open 2022 pada Rabu yang akan dimulai pukul 08.00 WIB:Tunggal putra:Jonatan Christie vs Parupalli Kashyap (India)Tommy Sugiarto vs Jia Heng Jason Teh (Singapura)Chico Aura Dwi Wardoyo vs Brian Yang (Kanada)Anthony Sinisuka Ginting vs Wang Tzu Wei (Taiwan)Tunggal putri:Gregoria Mariska Tunjung vs Lauren Lam (Amerika Serikat)Putri Kusuma Wardani vs Han Yue (China)Ganda campuran:Hafiz Faizal/Serena Kani vs Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu KusumawatiZachariah Josiahno Sumanti/Hediana Julimarbela vs Supak Jomkoh/Supissara Paewsampran (Thailand)Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari vs Wong Tien Ci/Lim Chiew Sien (Malaysia)Ganda putra:Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto vs Liu Yu Chen/Ou Xuan Yi (China)Sabar Karyaman Gutama/Moh Reza Pahlevi Isfahani vs Jun Liang Andy Kwek/Guang Liang Jason Wong (Singapura)Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri vs Hendra Setiawan/Mohammad Ahsan