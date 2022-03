Singkirkan The Minions, Bagas/Fikri ke Final All England

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

: Duel sesama wakil Indonesia di sektor ganda putra babak semifinal All England 2022 dimenangkan Bagas Maulana/Muhammad Shohibul Fikri.Pasangan ini secara mengejutkan menghentikan langkah ganda nomor satu dunia peraih dua gelar All England, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo.Berlaga di Utilita Arena Birmingham, Sabtu, 19 Maret, Bagas/Fikri menang dengan pertarungan sengit lewat tiga game 22-20, 13-21, dan 21-16 atas Marcus/Kevin.Tampil dengan penuh kepercayaan diri, agresivitas tinggi dan tak henti menyerang, Bagas/Fikri berhasil membuat The Minions tidak bisa keluar dari tekanan.Permainan ini pula yang mengantarkan mereka menjungkalkan juara dunia di babak perempat final kemarin. Tiba di laga puncak di penampilan perdana di All England bak mimpi bagi pasangan ini."Alhamdulillah kami lagi-lagi bisa menyelesaikan pertandingan dengan lancar dan diberikan kemenangan. Hari ini kami bermain cukup baik, all out dan mengeluarkan semua kemampuan secara maksimal," kata Fikri usai pertandingan."Gim pertama kami bisa memegang kendali permainan, tidak membiarkan Koh Sinyo dan Mas Kevin untuk berkembang. Kami menyerang terus walau sempat terkejar poinnya," paparnya."Pada gim kedua kami kehilangan fokus dan poinnya jauh, di gim ketiga kami berusaha bangkit dan fokus kembali untuk mencari serangan," jelas Fikri.Meski telah ke final, Bagas/Fikri masih merasakan euforia usai mengalahkan Marcus/Kevin. Apalagi tahun lalu mereka begitu terseok-seok."Saya masih merasa seperti mimpi. Bila ini mimpi saya tidak mau terbangun. Kami menjalani hari-hari sulit di tahun lalu, tahun ini kami mau bangkit. Semoga ini jadi awal yang baik buat kami," ucap Fikri."Tidak menyangka bisa masuk final All England pertama kali. Tapi kami tidak mau terlalu senang dulu karena tugas belum selesai, masih ada final besok," tutur Bagas.