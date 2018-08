Butuh Kerja Sama ASEAN Jaga Samudra Hindia-Pasifik

Dinamika lingkungan strategis di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta pesatnya kemajuan teknologi tak bisa ditangani oleh satu negara. Butuh kerja sama antarnegara ASEAN untuk mengatasinya. Apalagi kemajuan teknologi semakin mengubah karakter ancaman maritim ke depan.Komandan Sekolah Komando TNI Angkatan Laut (Seskoal) Laksamana Muda Amarulla Octavian menyatakan kerja sama ASEAN ini sejalan dengan cetak biru dan program aksi dalam ASEAN Political-Security Community (APSC)."Di dalam APSC, konsep kerja sama keamanan kesepuluh negara ASEAN harus ditingkatkan dari tataran cooperative security menjadi common security," kata Octavian melalui keterangan tertulis, Sabtu, 18 Agustus 2018.Ia meyakini konsep kerja sama keamanan yang lebih terintegrasi akan menjadikan ketahanan maritim ASEAN lebih kokoh berdasarkan kepentingan kawasan.Octavian menyatakan Indonesia sudah merumuskan konsep pembangunan ketahanan maritim ASEAN secara terstruktur dan sistematis. "Pusjianmar (Pusat Kajian Maritim) Seskoal sudah memaparkan hasil penelitian strategis ini," kata dia.Gagasan Octavian ini dipaparkan dalam konferensi bertajuk 'Resilience in the Age of Global Security' di Manila, Filipina, pada 16-17 Agustus 2018. Konferensi ini diselenggarakan National Defense College of the Philippines (NDCP).Adapun pembicara konferensi ini terdiri dari akademisi dan praktisi dari sejumlah negara ASEAN. Konferensi dibuka oleh Menteri Pertahanan Filipina Delfin N Lorenza.Hadir sebagai peserta para senator, duta besar, pejabat National Security Council, perwira tinggi Armed Forces of the Philippines, Coast Guard, National Police, lembaga-lembaga internasional, serta beberapa rektor dan dekan dari universitas di Filipina.(UWA)