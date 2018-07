Cawapres Prabowo di Kantong Ketua PBNU

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disebut telah mengantongi satu nama calon wakil presiden untuk Pilpres 2019. Cawapres Prabowo tersebut telah mendapatkan restu dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Said Aqil Siradj.Wakil Ketua Partai Gerindra Arief Pouyono mengatakan, nama cawapres Prabowo sudah di kantong Said Aqil. Menurut Arief, nama tersebut hanya diketahui oleh Prabowo dan Said Aqil."Sudah (ada nama cawapres Prabowo), yang tahu cuma Prabowo dan Kiai Said," kata Arief saat dikonfirmasi Medcom.id di Jakarta, Selasa, 17 Juli 2018.Arief menjelaskan, setiap cawapres untuk Prabowo harus mendapat restu dari PBNU. Sebab, menurut dia, ada 60 persen kader maupun Caleg Gerindra yang berasal dari NU."Kenapa di kantong Ketua PBNU? Karena Gerindra itu kader dan calegnya 60 persen orang NU," tutur dia.Prabowo pada Senin, 16 Juli 2018 sempat berkunjung ke Kantor PBNU. Dalam pertemuan itu, Prabowo disebut tak akan meminang cawapres yang tak direstui umat Islam.Kepada Said, Prabowo mengaku ingin memilih calon pendamping yang sehati dengan umat Islam. "Oleh karena itu, pilihannya supaya minimal tidak bertentangan dengan mayoritas umat Islam," kata Said kemarin.Said menambahkan, tak ada hal penting yang dibahas dalam pertemuan dengan Prabowo. Prabowo mengunjunginya karena telah lama tak bertemu.(DMR)