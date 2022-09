Prabowo: Tentara Sesungguhnya Tak Menghendaki Perang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto menegaskan perdamaian merupakan dambaan semua orang. Tentara di mana pun dipastikan sesungguhnya tidak pernah menginginkan perang."Saya ingin garis bawahi. Kalian para Laksamana, para Kolonel, Kopral-kopral kapal, para tentara. Jangan mengira tentara itu menghendaki perang. Itu salah. The real soldiers, the real warriors, the real sailors. The real soldiers, the real generals want to avoid wars," tegas Prabowo saat menjadi pembicara pada Seminar Maritim Internasional Tahun 2022 di Auditorium Yos Sudarso Seskoal, Jakarta Selatan, Rabu, 14 September 2022.Kendati begitu, Prabowo mengamini kekuatan pasukan, sistem persenjataan, termasuk kekuatan maritim penting untuk dibangun dalam rangka menjamin kedaulatan negara. Sekaligus menjaganya dari segala ancaman, baik dari luar maupun dari dalam."Indonesia harus segera membangun kekuatan maritim yang digabung dengan kekuatan darat dan udara, untuk menjamin kedaulatan dan kemakmuran bangsa," ujarnya.Apalagi, kata Prabowo, posisi wilayah Indonesia yang begitu strategis di jalur perdagangan dunia. Sehingga, Indonesia wajib memiliki kekuatan maritim yang kuat."Terkadang kelemahan kita ada pada karakter kita. Sometimes we are too nice. Kita harus memikirkan kepentingan kita dan kepentingan anak cucu kita," ucapnya.Prabowo mengatakan Kemhan saat ini tengah memperbaiki 41 kapal TNI AL dan meningkatkan kemampuannya sehingga siap tempur. Pemerintah baru-baru ini juga sudah menetapkan Komponen Cadangan Matra Laut yang siap memperkuat dan memperbesar kekuatan TNI AL.