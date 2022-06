Metro TV The Election Channel Diluncurkan Besok

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(SUR)

Jakarta: Metro TV berkomitmen terus mengawal proses politik di Tanah Air. Rangkaian program khusus pesta demokrasi hingga Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 akan diluncurkan besok, Selasa, 7 Juni 2022.Siaran langsung Kick Off Metro TV The Election Channel membahas tema 'Bersama Menentukan Masa Depan Bangsa' digelar mulai pukul 10.30 WIB. Sejumlah tokoh akan hadir dalam beragam segmen diskusi yang dipandu Zackia Arfan dan Valentinus Resa ini.CEO Media Group Network Mohammad Mirdal Akib akan membuka kick off Metro TV The Election Channel untuk Pemilu 2024. Peluncuran ini juga dihadiri President Director Metro TV Don Bosco Selamun dan News Director & Editor in Chief Metro TV Arief Suditomo.Beragam narasumber akan meramaikan program ini. Mulai dari Direktur Eksekutif Indikator Politk Burhanuddin Muhtadi; Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia Djayadi Hanan; Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda; dan Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya.Acara ini juga bakal dimeriahkan V1mast, Wizzy, dan Irvan Band. Saksikan Kick Off Metro TV The Election Channel di Metro TV dan live streaming Metronews.com.