Setia dengan Koalisi Perubahan, Ini Misi Khusus Surya Paloh Berkunjung ke Partai Lain

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AGA)

Jakarta: Partai NasDem menegaskan setia dalam penjajakan Koalisi Perubahan. Hal itu menjawab spekulasi yang berkembang terkait pertemuan Ketua Umum (Ketum) Surya Paloh dengan sejumlah partai."Ini menunjukkan apa yang selama ini teman-teman kunyah, gorengan-gorengan media itu hanga isapan jempol saja," kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya di Kantor DPP Partai Demokrat, Menteng, Jakarta, Kamis, 2 Februari 2023.Wakil Ketua Fraksi NasDem itu menegaskan pertemuan Surya Paloh dengan pimpinan partai lain memiliki misi khusus. Yakni, menggagalkan upaya penerapan proporsional tertutup dalam pesta demokrasi Indonesia."Biar Demokrasi kita tidak sideback ke zaman kegelapan di mana ada upaya orang-orang tertentu untuk mengembalikan pada sistem proposional tertutup. Oleh karena itu Pak Surya terpanggil untuk bersilaturahmi ke beberapa partai," tegas dia.Willy pun menegaskan sikap NasDem pada Pemilihan Presiden ( Pilpres ) 2024 dalam mewujudkan Koalisi Perubahan. Hal itu ditunjukkan dengan rutin melakukan pertemuan dengan perwakilan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Teranyar, Tim Kecil dan bakal calon presiden (bacapres) menggelar pertemuan di Kantor DPP Demokrat."Ini menunjukkan kebersamaan kami, one for all, all for one. Jadi ini sudah biasa kami lakukan, cuma kadang-kadang ada yang dibocorin ada yang enggak," sebut dia.Dalam waktu dekat Tim Kecil bakal melakukan pertemuan kembali. Dia menjanjikan pembahasan ke depan akan lebih progresif."Insyaallah minggu depan kami akan ada lagi progres yang lebih maju gitu ya, yang akan kami susun," ujar dia.