300 Ribu Siswa Ikut Try Out SBMPTN

Sebanyak 300 ribu siswa di seluruh Indonesia mengikuti try out Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) 2018. Try out ini digelar DPP PDI Perjuangan.Ketua Umum PDIP Megawati Soekanoputri mengucapkan selamat kepada para peserta yang mengikuti try out SBMPTN. Ia berharap try out ini menjadi pengalaman untuk para siswa."Sekali lagi Ibu ucapkan selamat melakukan try out ini dan dengan resmi saya membuka try out yang dilakukan oleh DPP PDIP," kata Megawati melalui rekaman video, Jakarta, Minggu, 29 April 2018.Dalam kegiatan ini, PDIP bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. PDIP juga mendapat penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI), sebagai partai politik pertama yang menyelengarakan try out SBMPTN.Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, try out ini merupakan tradisi baik yang harus ditiru parpol lain. Sebab, parpol juga bertanggung jawab terhadap peningkatan pendidikan di Tanah Air."Try out ini sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Hasto.Menurut dia, peran anak muda sangat penting bagi kemajuan bangsa. Bahkan, kata dia, masa depan Indonesia ada di tangan mereka.Ia mengingatkan kembali pesan Presiden pertama RI Soekarno (Bung Karno). Saat itu, lanjut dia, Bung Karno meminta 10 pemuda untuk bisa mengubah dunia."Indonesia adalah bangsa besar yang masa lalu jadi pemimpin di Asia Afrika dan begitu diperhitungkan," ujar dia.(AZF)