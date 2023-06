Cawapres Anies Dipastikan Sosok Terbaik

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(ADN)

Jakarta: Calon wakil presiden (cawapres) untuk calon presiden (capres) Anies Baswedan sudah ditentukan. Namanya masih dirahasiakan, tapi, dipastikan sosok itu merupakan yang terbaik."Ini yang jadi kekuatan bener bener kita persembahkan dengan chemistry yang terbangun, dengan komposisi yang saling melengkapi, dan kita berharap ini best of the best lah," kata Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Jumat, 2 Juni 2023.Willy menjelaskan sosok itu dipilih setelah ikhtiar panjang. Dia memastikan pendamping tersebut sudah sebangun, dan sejalan dengan Anies.Dia juga menegaskan pilihan pendamping yang terbaik itu merupakan masukan dari Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh. Ketum NasDem ingin mengusung yang paling bagus untuk menghadapi Pemilihan Umum ( Pemilu ) 2024 dan mengubah Indonesia menjadi lebih baik."Pak Surya bilang 'why not the best', calon pasangan capres dan cawapres ini best of the best lah," ucap Willy.Anies Baswedan bertemu dengan Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis, 1 Juni 2023. Ketiganya sempat membahas sosok cawapres.Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra enggan memerinci pembicaraan cawapres yang dilakukan ketiganya. Anies disebut tengah memfinalkan."Pak Anies dibantu tim delapan sedang memfinalkan pilihan opsi-opsi calon pasangan," kata Herzaky melalui keterangan tertulis, Jumat, 2 Juni 2023.