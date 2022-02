Pemerintah Diminta Tak Tergiring Narasi Tiongkok Musuh Indonesia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pengamat pertahanan dan militer Connie Rahakundini Bakrie meminta pemerintah tidak tergiring narasi Tiongkok musuh Indonesia. Narasi itu belakangan digencarkan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menyikapi konflik Rusia dan Ukraina "Jangan sampai kita tersetir Tiongkok adalah ancaman. Ancaman buat AS, iya," kata Connie dalam diskusi virtual Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Rusia Serang Ukraina, Cina Ambil Taiwan?’ Minggu, 27 Februari 2022Connie menyebut narasi itu digencarkan Trump lantaran dirinya merasa Tiongkok sebagai ancaman. Pasalnya, ekonomi dan teknologi Tiongkok menyaingi Negeri Paman Sam."Dia (AS) membesar-besarkan (masalah) Laut Cina Selatan padahal cuma dua (masalah) itu," kata dia.Baca: Kegagalan Diplomasi Eropa Mencegah Konflik Rusia-Ukraina Dipertanyakan Melalui wawancara dengan program radio 'The Clay Travis and Buck Sexton Show', mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dengan yakin mengatakan Tiongkok akan menyerang Taiwan, setelah Rusia invasi Ukraina."Tiongkok akan menjadi yang selanjutnya," tegas Trump dengan maksud Tiongkok pasti akan menyerang Taiwan.