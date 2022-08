Indonesia Dorong Kesetaraan Akses Kesehatan dengan Negara G20

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(ADN)

Jakarta: Pemerintah ingin seluruh negara memiliki akses yang sama pada fasilitas kesehatan. Kesetaraan itu penting, khususnya dalam kondisi pandemi “Yang ingin kita suarakan adalah equality dalam research dan produksi karena kalau tidak merata, pandemi tidak selesai,” kata Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dalam telekonferensi 3rd G20 Health Working Group di Bali, Senin, 22 Agustus 2022.Budi mengatakan fasilitas kesehatan tidak bisa dimonopoli satu negara. Sebab, pandemi adalah masalah global yang solusinya harus diperjuangkan bersama.“Misalnya di Amerika Serikat (AS) pandemi kemudian hanya mau mengobati orang Amerika, tidak bisa,” ujar mantan Wakil Menteri BUMN itu.Budi menyebut warga dunia pasti ada yang datang ke AS atau warga AS bepergian ke negara lain. Sehingga potensi penularan penyakit antarnegara pasti terjadi.“Sehingga konsepnya seluruh umat manusia di dunia harus diobati. Karena pandemi adalah one for all, all for one,” tegas dia.