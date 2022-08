Pemerintah Diminta Proaktif Ajak Dunia Terapkan One China Policy

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan meminta pemerintah proaktif mengajak negara tetangga menerapkan One China Policy. Kebijakan itu mendukung urusan Taiwan yang merupakan kewenangan Tiongkok “Kita harus betul-betul menjaga dan mengimbau semua kekuatan di seputar wilayah kita mempertahankan One China Policy,” kata Farhan dalam Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Gagal Tekan Rusia, Amerika Kini Ganggu China,’ Minggu, 7 Agustus 2022.Farhan mengatakan One China Policy dan status quo Taiwan krusial untuk menjaga perdamaian. Negara yang mulai merecoki Tiongkok dengan Taiwan berpotensi menimbulkan konflik bahkan perang.“One China Policy sudah jadi ketentuan seluruh dunia sehingga tidak akan konflik senjata di wilayah tersebut,” ujar politikus Partai NasDem itu.Farhan mencontohkan lawatan Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi ke Taiwan. Tindakan itu membuat Tiongkok marah hingga menembakkan balistik sebanyak 11 kali.“Pelosi perlu segera pulang sehingga China segera memberhentikan latihan penembakan rudal balistik karena sangat-sangat mengkhawatirkan,” papar dia.Ketua DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi dan rombongannya tiba di Bandar Udara Songshan, Taipei, Taiwan, pada Selasa, 2 Agustus 2022 malam. Kedatangan itu membuat Tiongkok murka lantaran selama ini Tiongkok mengeklaim Taiwan adalah bagian dari wilayahnya.Kedatangan Pelosi dinilai menjadi penegasan dukungan AS terhadap Taiwan. Pelosi juga merupakan pejabat tertinggi AS yang datang ke Taiwan dalam waktu 25 tahun terakhir.