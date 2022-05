Megawati Mendukung Upaya BRICS Bentuk New Development Bank

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden kelima Indonesia Megawati Soekarnoputri mendukung inisiasi pembentukan bank pembangunan (New Development Bank) oleh negara-negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan). Bagi bangsa Indonesia, prinsip kerja sama internasional harus dilakukan berdasarkan ideologi Pancasila dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.Menurut Megawati, hal ini juga disampaikan Presiden pertama Indonesia Soekarno (Bung Karno) melalui pidatonya di Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang dikenal dengan judul 'To Build the World A New'. Melalui pidato tersebut, Bung Karno menekankan pentingnya tata dunia baru yang lebih berkeadilan dengan mengusulkan Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB."Konsepsi tata dunia baru yang berkeadilan harus terus diperjuangkan dengan prinsip yang sama, kerja sama partai politik di forum ini juga dapat difokuskan bagi upaya mewujudkan keadilan melalui kerja sama ekonomi, kebudayaan, dan kerja sama untuk mereduksi berbagai kesenjangan sosial," kata Megawati saat berbicara dalam forum BRICS Political Parties, Think Tanks, and Civil Society Organization Forum secara virtual, Kamis, 19 Mei 2022.Megawati mengatakan forum dialog ini sangat penting di tengah berbagai dampak pandemi covid-19 yang begitu luas bagi kehidupan dan sampai hari ini belum sepenuhnya dapat diatasi. Teranyar, muncul ketegangan baru akibat ketidakseimbangan keamanan global yang ikut memicu persoalan di Rusia-Ukraina."Dengan berbagai persoalan tersebut, apa yang dilakukan oleh forum ini diharapkan membuka ruang dialog bagi partai politik. Dengan dialog dapat dibangun kesepahaman terhadap tanggung jawab partai politik bagi perdamaian dunia," kata Megawati.Selain upaya itu, kerja sama partai politik melalui forum ini dapat difokuskan untuk beberapa isu lainnya, yakni peningkatan capacity building, pelatihan bersama kepemimpinan partai politik, institusionalisasi partai politik sesuai dengan kultur strategi setiap bangsa, dan bagaimana partai politik menjawab berbagai isu strategis seperti global warming, ekonomi, green economy, serta pentingnya kerja sama di bidang kebudayaan.Secara khusus, Megawati bicara soal global warming. Baginya, isu ini sangat penting untuk serius disikapi mengingat ancaman yang ditimbulkan bagi masa depan, terutama berkaitan dengan ketersediaan pangan."Pangan sangat penting karena menyentuh kehidupan dasar setiap manusia yang harus dijaga selalu ketersediaannya. Jangan sampai krisis pangan menjadi persoalan bagi masa depan seluruh bangsa di dunia ini," kata Megawati.Baca: Megawati Gelar Pertemuan Bilateral dengan Presiden Korsel Megawati menilai melalui pembentukan New Development Bank, BRICS dapat mewujudkan sistem keuangan dunia yang lebih berkeadilan. Termasuk, adanya alternatif cadangan devisa yang baru serta alternatif infrastruktur teknologi komunikasi.Megawati juga mengusulkan agar kerja sama yang lebih mengedepankan kelestarian alam harus ditingkatkan dan diimplementasikan. Dalam perspektif ini, kata dia, harus ada kesadaran ekologis guna memastikan ketersediaan pangan.Megawati menilai hal ini sangat penting bagi masa depan. Sebab, seluruh umat manusia tinggal di planet yang sama. Semua umat manusia seharusnya disatukan bagi keberlangsungan hidup bersama."Semoga melalui BRICS Forum ini, dialog antarpartai politik dapat semakin meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi yang menempatkan rakyat, sekali lagi, menempatkan rakyat sebagai satu-satunya sumber legitimasi, orientasi kebijakan, dan dasar bagi seluruh kerja sama internasional,” kata Megawati.