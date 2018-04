Polisi Gelar Kegiatan Servis Motor dan Ganti Oli Gratis saat May Day

: Polisi bekerja sama dengan perusahaan oli menggelar layanan servis motor dan ganti oli gratis untuk para buruh pada 1 Mei 2018. Layanan ini akan disediakan di wilayah Tangerang dan Bekasi."Nanti tanggal 1 akan dilaksanakan kegiatan servis dan ganti oli gratis ada di empat kabupaten kota. Ada di Tangerang Kota kemudian di Bekasi Kota, Bekasi Kabupaten, dan Tangerang Selatan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Raden Prabowo Argo Yuwono di Polda Metro Jaya, Jumat, 27 April 2018.Argo mengungkapkan, untuk menyukseskan kegiatan ini, penyelenggara bakal memberdayakan anak sekolah menengah kejuruan (SMK) sebagai montir. Momen ini, kata dia, juga bisa menjadi ajang praktik untuk anak SMK.(Baca juga: Polisi Ingin Jadikan May Day Is Fun Day Tidak hanya itu, lanjut Argo, pihaknya juga menggelar layanan jasa untuk perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)."Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kaum buruh ini di wilayah Kabupaten masing-masing," jelas Argo.Terkait massa aksi yang bakal datang ke Jakarta, Argo mengaku, belum mengetahui jumlah pastinya. Polda Metro Jaya dan sejumlah Polres masih melakukan koordinasi hingga 1 Mei."Nanti itu teknis, kita akan berikan pengamanan yang soft, soft power kepada teman-teman buruh yang melaksanakan kegiatan penyampaian pendapat," pungkas Argo.(Baca juga: Polri Optimistis May Day Berlangsung Kondusif (REN)