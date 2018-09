Erick Thohir dan Segudang Prestasinya

Koalisi Indonesia Kerja (KIK) baru saja mengumumkan Erick Thohir sebagai Ketua Tim Kampanye Nasional. Jokowi langsung mengumumkan di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.Segudang prestasi pun telah diraih pria yang lahir pada 30 Mei 1970 ini. Berdasarkan informasi yang dihimpun berbagai sumber, Erick sangat lekat dengan dunia usaha. Pendiri Mahaka Group yang merupakan perusahaan induk dari perusahaan yang memiliki fokus pada bisnis media dan entertainment.Unit usaha Mahaka di bidang penyiaran (broadcast) yaitu Gen FM & Jak FM, stasiun televisi Jak TV. Sementara itu, media luar ruang (out of home) Mahaka Advertising, penerbitan (publishing) yakni Harian Republika, Golf Digest, digital yakni Rajakarcis.com dan berbagai perusahaan lainnya yang bergerak di bisnis olahraga dan hiburan.Erick juga mengakuisi klub sepakbola Italia yang berlaga di seri A yakni F.C. Internazionale Milano (Inter Milano) pada November 2013. Erick dipercaya sebagai presiden klub ke 21 dalam 106 tahun sejarah klub tersebut.Bersamaan dengan itu, ia juga memiliki klub sepakbola Amerika, D.C. United dan juga pernah sebagai pemilik klub bola basket NBA Philadelphia 76ers.Erick adalah lulus program Master untuk Bisnis Administrasi (Master of Business Administration) dari Universitas Nasional California, Amerika Serikat pada tahun 1993. Sebelumnya memperoleh gelar sarjana (Bachelor of Arts) dari Glendale University.Erick yang gemar olahraga bola basket pernah menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) periode 2006–2010. Dan menjabat sebagai Presiden Asosiasi Bola Basket Asia Tenggara (SEABA) periode 2006-sekarang.Tahun 2012 ia dipercaya sebagai Komandan Kontingen Indonesia untuk Olimpiade di London. Erick Thohir juga menjadi penulis buku yang berjudul Pers Indonesia di Mata Saya yang diluncurkan tahun 2011 oleh penerbit Republika.Yang paling teranyar, Erick Thohir dipercaya menjadi Ketua Inasgoc. Penyelenggaraan Asian Games 2018 mampu menarik perhatian masyarakat dan menuai pujian dari negara lain.Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 2018 setelah Vietnam mengundurkan diri. Keputusan itu baru diambil pada Maret 2016.Dalam waktu hanya dua tahun tiga bulan, Inasgoc harus menyiapkan berbagai fasilitas dan saran pendukung untuk menggelar acara ini.(YDH)