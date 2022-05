Terima Penghargaan Kaisar Jepang, JK Kenang Aksi Kemanusiaan Tsunami Fukushima

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meraih penghargaan tertinggi dari Kaisar Jepang Grand Condor of the Order of the Rising Sun. Penghargaan ini diberikan karena JK dianggap berjasa dalam menciptakan hubungan baik antara Indonesia dan Jepang.JK bahkan dianggap banyak memberi sumbangsih terhadap kemanusiaan. Khususnya bantuan dan kepedulian saat tsunami di Fukushima pada 2011 yang menelan korban 18.000 jiwa.JK sempat mengenang aksi kemanusiaan yang dilakukannya saat terjadi gempa. Peristiwa tersebut bahkan terjadi saat JK dan M Lutfi yang saat itu menjabat sebagai Dubes RI untuk Jepang tengah berada di Tokyo."Saya menyaksikan warga Jepang begitu terlatih menghadapi gempa dan situasi darurat, kita perlu belajar dari mereka. Semua bergerak ke arah yang sudah ditentukan," kata JK melalui keterangan tertulis, Jakarta, Selasa, 10 Mei 2022.JK menyebut saat itu di Fukushima ada ratusan warga Indonesia yang butuh bantuan dan perlu dievakuasi. Sementara itu, hubungan komunikasi terputus dan listrik juga padam.JK selaku Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) berinisiatif membantu. Dia meminta pemerintah menyiapkan mobil penerangan atau mobil yang dilengkapi laudspeaker dan microphone. Dengan kelengkapan tersebut, kata dia, mobil berkeliling wilayah terdampak gempa dengan memutar lagu-lagu nasional, terutama Indonesia Raya."Saya memimpin langsung operasi tersebut. Jadi bukan kita yang mencari, tapi kita yang dicari untuk didatangi setelah WNI mendengar sumber lagu lagu nasional. Hasilnya, dalam 1-2 hari terkumpul 600-an orang Indonesia, yang kemduian segera dievakuasi dengan bus keluar dari Fukushima ke tempat lebih aman atau Tokyo," kata JK.Baca: JK Terima Penghargaan Tertinggi dari Kaisar Jepang Tak hanya itu, JK menceritakan saat tampil sebagai pembicara dalam seminar tentang tsunami di Sendai pada 3 Maret 2015. Acara ini diselenggarakan PBB dan dihadiri Kaisar Akihito beserta istrinya dan Sekjen PBB Ban Ki Moon.Dalam pidatonya, JK mengimbau agar dunia internasional membantu Jepang menyelesaikan rekonstruksi di Fukushima meskipun Jepang adalah negara kaya dan makmur. Menurut JK, bantuan bukan soal jumlah donasi melainkan perhatian dunia internasional dalam situasi tersebut."Jepang butuh solidaritas internasional sebagai tanda persahabat antarbangsa. Dunia pun tergerak. PMI sendiri mengirim bantuan sebesar USD1 juta saat itu," kata JK.Sementara itu, Duta Besar Indonesia untuk Jepang dan Kepulauan Micronesia, Heri Akhmadi, yang mendampingi JK menyampaikan kebanggaannya. Dia menyebut penghargaan yang diberikan kepada JK termasuk untuk bangsa Indonesia.Mengingat penghargaan yang diterima JK adalah penghargaan tertinggi dari Jepang kepada warga asing. Penghargaan Grand Condor of the Order of the Rising Sun merupakan penghargaan tertinggi yang baru pertama kali diberikan kepada orang Indonesia."Tentu karena jasa dan kepedulian Pak JK kepada hubungan RI-Jepang yang memang memiliki hubungan baik dengan pihak Jepang baik ketika menjabat dalam pemerintahan maupun dalam kapasitas Pak JK sebagai pengusaha yang telah lama menjalin hubungan erat dengan pihak Jepang," kata Heri.