Ketua DPR Berencana Gelar Turnamen Catur

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Bambang Soesatyo berencana menggelar turnamen catur untuk mempertebutkan Piala Ketua DPR RI. Adapun olahraga catur dinilai komplit karena mencakup berpikir, tenaga, dan stamina, serta bisa mempererat rasa persatuan dan kesatuan."Maret nanti saya siap gelar 1.000 pecatur untuk main di lapangan bola di DPR. Hadiah utama motor NMAX," kata Bamsoet, biasa ia disapa, seperti dikutip dari keterangan tertulisnya, di Jakarta, Senin, 19 November 2018.Tekad Bamsoet langsung mendapatkan dukungan dari Politikus PDIP Maruarar Sirait dan Politikus Golkar Misbakhun. Dua politikus ini menyatakan akan turut memberikan hadiah untuk para pemenang turnamen tersebut. "Juara dua nanti hadiahnya dari saya," kata Maruarar Sirait."Juara tiganya dari saya," kata Misbakhun langsung menimpali.Di sisi lain, lebih dari 500 pecatur non master dan master wanita di bawah 15 tahun meramaikan turnamen catur non master yang memperebutkan Piala Hatta Taliwang di Gedung Gramari, LAN Jakarta Pusat. Mereka tampak semangat mengikuti turnamen yang memperebutkan piala dan uang tunai total sebesar Rp55 juta.Adapun turnamen kali ini untuk memperingati Hari Pahlawan. Peringatan ini sangat penting dilakukan, termasuk juga oleh para pecatur. Tujuannya agar masyarakat tidak lupa akan jasa, pengabdian, dan perjuangan para pahlawan bangsa di masa lalu.Dalam turnamen ini, peraturan permainan yang dipergunakan adalah peraturan FIDE terkini yang disesuaikan dengan peraturan Pengurus Besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PB Percasi) terbaru yang berlaku resmi mulai 1 Januari 2018.Sementara, sistem pertandingan menggunakan sistem Swiss 10 babak. Di mana per babak menghabiskan waktu 30 menit. Batas WO adalah 10 menit.(YDH)