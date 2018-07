Anies Baswedan Diminta Fokus Jadi Gubernur

Anies Baswedan diminta tetap menjadi Gubernur DKI Jakarta sesuai masa jabatan. Anies diharapkan tidak tergiur mengikuti Pemilihan Presiden 2019 dan tetap fokus menata Ibu Kota dalam masa kepemimpinannya."Kalau menurut saya sih ya, selesaikan dulu jadi gubernur. Menurut saya ya. Selesaikan," Ketua PBNU, Said Aqil Siradj di Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu, 8 Juli 2018.Said menyayangkan jika Anies nantinya maju menjadi cawapres. Menurut Said, banyak janji kampanye yang belum direalisasikan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut."Iya, selesaikan (janji kampanye)," ungkap Said.Namun Said mengaku tidak bisa melarang keputusan akhir Anies. Menurutnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai hak tersebut. "Kita doakan. Siapapun berhak jadi cawapres," ungkap Said.Sebelumnya, Ketua Umum Partai, Gerindra Prabowo Subianto tak menampik sedang mempertimbangkan Gubernur DKI Anies Baswedan sebagai calon wakil presiden. Prabowo menilai Anies sebagai tokoh muda yang punya kapabilitas."Saya kira beliau calon serius juga, calon wakil yang serius," kata Prabowo di kediamannya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Jumat malam, 6 Juli 2018.Prabowo menegaskan tak bakal memutuskan sendiri. Nama Anies juga bakal dikomunikasikan dengan mitra Gerindra paling dekat, PAN dan PKS."Kemarin katanya ada nama di kantong saya, enggak ada itu. Musyawarah kita bicara," tegas Prabowo.(DEN)