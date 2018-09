Kubu Prabowo-Sandi Diusulkan Bikin Iklan Capaian OK Oce

Bakal calon Wakil Presiden Sandiaga Uno memprotes iklan layanan masyarakat tentang capaian pembangunan pemerintah yang tayang di bioskop. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, Arsul Sani menilai Sandiaga Uno bisa melakukan hal serupa."Saya kira kalau ada yang keberatan terutama dari teman-teman paslon Pak Prabowo-Sandi ya buat saja iklan. Pak Sandi keberhasilannya sebagai wakil gubernur (DKI Jakarta) dengan OK Oce, silakan," kata Arsul di Posko Rumah Cemara, Gondangdia, Jakarta, Jumat, 14 September 2018.Arsul enggan menjawab saat ditanya apakah program OK Oce berhasil dijalankan. Sekjen PPP itu meminta publik menilai hal tersebut."Kalau nilai berhasil atau enggak, kita mesti kunjungi lah ke tempat OK Oce-nya, itu seperti apa," ucap Arsul.Hal serupa juga bisa dilakukan Prabowo Subianto. Arsul menyebut Prabowo bisa membuat iklan tentang prestasinya selama aktif di militer dan sebagai pengusaha.Tindakan itu dinilai lebih bijak ketimbang melarang pihak lain melakukan sesuatu. Arsul menegaskan, kubu sebelah seharusnya mengimbangi pekerjaan pesaingnya.Ia pun membiarkan masyarakat menilai keberadaan iklan tentang capaian pembangunan bendungan yang dibuat Kementerian Komunikasi dan Informatika itu. "Saya kira biarkan masyarakat kita menilai, selama tidak ada aturan yang dilanggar," papar dia.(YDH)