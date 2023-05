Harapan Relawan untuk Anies Jika Jadi Presiden: Jadi Petugas Rakyat, Bukan Partai

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(PAT)

Jakarta: Relawan pendukung Anies Baswedan, Amanat Indonesia (Anies) resmi mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 . Dukungan tersebut dideklarasikan di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Minggu, 7 Mei 2023.Dalam dukungan tersebut, relawan Amanat Indonesia mengucapkan satu permintaan kepada Anies. Ketika terpilih dalam pemilihan presiden ( Pilpres ) 2024, mereka berharap Anies bisa menjadi seorang petugas rakyat."Insya Allah 2024 Anies presiden, maka rakyat hanya minta satu hal. Apa yang rakyat minta? Yang rakyat minta jadilah petugas rakyat," kata Ketua Koordinator Nasional Amanat Indonesia, Sahrin Hamid dalam acara deklarasi Amanat Indonesia di Tennis Indoor Senayan di kanal YouTube Metro TV, Minggu, 7 Mei 2023.Pada kesempatan itu, Sahrin berharap Anies memprioritaskan kepentingan negara ketika sudah menjadi presiden. Layaknya pernyataan Presiden ke-35 Amerika Serikat, John F. Kennedy."John F Kennedy, Presiden Amerika Serikat pernah berkata bahwa my loyalty to my party end when my loyalty to my country begin. Kesetiaan saya kepada partai berhenti, ketika kesetiaan saya kepada negara dimulai," lanjutnya.Istilah petugas rakyat yang disampaikan Sahrin kepada Anies berbeda dengan bakal capres Ganjar Pranowo yang diusung PDIP. Saat mengumumkan pengusungan tersebut, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut sebagai petugas partai."Pada jam 13.45 WIB dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang Gubernur Jawa Tengah sebagai kader dan petugas partai untuk ditingkatkan penugasan sebagai capres RI dari PDIP," kata Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat, 21 April 2023.Predikat petugas partai juga pernah ditujukan kepada Presiden Jokowi saat ia dinominasikan PDIP sebagai calon presiden pada 2014 silam. Istilah petugas partai itu juga berkali-kali ditegaskan oleh Megawati untuk Jokowi dan para pejabat publik dari PDIP.