Soal Kode Jokowi Rindu usai Bertemu Surya Paloh, NasDem Angkat Bicara

Fachri Audhia Hafiez • 18 Februari 2024 23:05



Jakarta: Ketua DPP Partai NasDem Willy Aditya menjawab konfirmasi soal kerinduan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Partai NasDem. Hal ini merespons pertemuan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dengan Jokowi. "Ah itu terlalu dini, Pak Surya orang yang tegas dengan sikap-sikap beliau. Jadi kita saling menghormati," kata Willy di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Minggu malam, 18 Februari 2024. Willy juga menyinggung soal komitmen Partai NasDem. Partai NasDem berkomitmen untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi hingga akhir masa jabatan. "Permintaan Pak Surya mendukung Presiden Jokowi sampai selesai itu kan tidak terbantah kan, kita bisa melihat bagaimana hal itu dengan tegar terus dijalankan dengan komitmen konsistensi satunya kata dan perbuatan, itu yang harus kita lihat," ujar Willy. Willy memahami bahwa hubungan politik naik turun. Termasuk yang dialami NasDem dengan pemerintahan saat ini. Pertemuan Surya Paloh dengan Jokowi menjawab isu kerenggangan. "Ya dalam hidup ini turun naik itu suatu kewajaran, kadang-kadang up and down, itu sebuah proses dinamika yang kita harus lihat dan kita cermati, terjadi pada siapapun. Bahkan Bung Karno dan Bung Hatta, dwi tunggal ini mengalami dinamika yang luar biasa," ucap Willy. Sebelumnya, Surya Paloh bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Minggu, 18 Februari 2024. Dia datang menggunakan Lexus berwarna hitam pada pukul 18.46 WIB. Mobil tersebut masuk dari pintu depan Wisma Negara. Setelah kurang lebih selama 1 jam atau sekitar pukul 20.02 WIB, mobil tersebut keluar melalui pintu yang sama.