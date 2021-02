Negara di Dunia Diminta Gotong Royong Menghadapi Dampak Pandemi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani menyuarakan semangat gotong royong dalam pertemuan virtual The Prepatory Committee of The Fifth World Conference of Speakers of Parliament (5WCSP), Senin, 22 Februari 2021. Hal ini dibutuhkan untuk mengatasi dampak pandemi covid-19 "Saat ini kerja sama internasional telah menjadi kepentingan nasional masing-masing negara,” kata Puan dalam keterangan tertulis, Selasa, 23 Februari 2021.Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu menyebutkan pandemi covid-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan. Tetapi, berdampak terhadap kemiskinan, kesenjangan sosial, ketimpangan gender, konflik, serta perkembangan teknologi informasi.“Kerja sama internasional merupakan hal yang mutlak untuk dilakukan," ungkap dia.Puan mengatakan kerja sama juga harus diimplementasikan dalam penyediaan vaksin covid-19. Distribusi vaksin harus merata.“Akses vaksin yang adil, aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang dan semua negara,” ujar dia.5WCSP merupakan merupakan pertemuan puncak Inter-Parliamentary Union (IPU). Pertemuan ini membahas berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama Parlemen dunia.Pertemuan dipimpin Presiden IPU Duarte Pacheco dan dihadiri 19 anggota Preeparatory Committee, yaitu speaker dan Presiden Parlemen berbagai negara. Puan merupakan satu-satunya pimpinan Parlemen dari Asia Tenggara yang menjadi bagian dari Preparatory Committee.(AZF)