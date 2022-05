Prestasi Cabang Mother of Sports Diharap Lebih Kinclong di SEA Games 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ketua DPR Puan Maharani mendorong capaian kontingen Indonesia pada SEA Games 2021 Vietnam menjadi pelecut semangat Timnas Indonesia . Khususnya meningkatkan prestasi untuk SEA Games ke-32 yang rencananya digelar di Kamboja pada Mei 2023.Salah satu yang disorot Puan adalah prestasi Indonesia di cabang mother of sports seperti atletik, renang, dan senam. Target perolehan medali di cabang olahraga ini meleset banyak di SEA Games 2021."SEA Games 2023 Kamboja harus dipersiapkan secara matang. Saya sangat berharap cabang mother of sports bisa lebih unjuk gigi tahun depan,” kata Puan melalui keterangan tertulis, Senin, 23 Mei 2022.Puan menyesalkan banyak atlet yang kecolongan medali pada cabang ini. Padahal, kata dia, dengan potensi yang ada Indonesia seharusnya bisa mendapatkan banyak medali."Saya harap pemerintah menjadikan hal ini sebagai bahan evaluasi, agar pembinaan untuk cabang mother of sports ke depan terus ditingkatkan," kata Puan.Sebagai catatan, Indonesia hanya meraih 2 medali emas dari target 5 emas dalam cabang atletik. Di cabor atletik, ada 47 event yang dipertandingkan.Untuk cabor renang, Indonesia hanya membawa pulang 2 medali emas dari 48 event. Meleset dari target yang dipatok 5 emas. Sementara itu, untuk senam Indonesia hanya menyabet 2 medali emas dari 21 event yang dipertandingkan.“Perolehan medali emas dalam cabang mother of sports belum sesuai target, angkanya masih jauh di bawah number of events yang dipertandingkan. Sebagai cabor unggulan, saya mendorong organisasi induk cabang mother of sports menyusun program hingga strategi yang matang untuk meningkatkan prestasi di cabang ini,” kata Puan.Baca: 13 Atlet Asal Sulsel Raih Medali di Sea Games 2021 Selain catatan untuk cabang mother of sports, secara khusus Puan bangga karena Indonesia berhasil mendapatkan emas pada cabang olahraga basket setelah mengalahkan Filipina pada SEA Games 2021. Perolehan ini merupakan sejarah karena basket Indonesia pertama kali mendapat medali emas sejak mengikuti SEA Games pada 1977."Apalagi, Indonesia berhasil mengalahkan begara yang unggul di cabang olahraga basket. Kini Timnas Basket Putra Indonesia sudah diperhitungkan di level Asia Tenggara," ucap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR itu.Mantan Menko PMK itu berharap keberhasilan tim Merah Putih pada SEA Games 2021 akan membuat Indonesia semakin diakui dalam ajang olahraga dunia. Termasuk, untuk menjadi pemacu semangat Timnas dalam mempersiapkan pertandingan untuk SEA Games 2023.“Karena keberhasilan ini merupakan keberhasilan seluruh bangsa Indonesia. Timnas Indonesia harus semakin menunjukkan prestasinya pada ajang-ajang olahraga yang akan datang dan terus mengharumkan nama bangsa,” tegas dia.