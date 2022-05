Legislator: Indonesia Hadir di KTT ASEAN-AS dengan ‘Hati Singa’

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Anggota Komisi I M Farhan menilai kehadiran Indonesia di Konferensi Tingkat Tinggi ( KTT ) ASEAN-Amerika Serikat (AS) sangat penting. Indonesia datang membawa misi penting.“Kita datang ke sana dengan lion heart (sangat berani) tapi juga koordinator kerja sama ASEAN,” kata Farhan dalam Crosscheck Medcom.id bertajuk ‘Amerika Incar Data Digital Indonesia-India,’ Minggu, 15 Mei 2022.Farhan mengatakan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) tidak hanya mendorong kepentingan ASEAN di AS. Namun, Jokowi juga menjalankan misi khusus.“Indonesia punya misi terhadap AS dalam menyukseskan Presidensi G20 ,” ujar politikus Partai NasDem itu.Farhan menyebut konflik antara Rusia dan Ukraina memengaruhi sikap anggota G20. Salah satunya, AS yang sempat walk out saat forum Menteri Keuangan (Menkeu) G20 berlangsung beberapa waktu lalu.Farhan menuturkan KTT ASEAN-AS merupakan wadah yang saling menguntungkan. Negara-negara di Asia Tenggara menyadari pentingnya mitra-mitra strategis.Baca: KTT ASEAN-AS, Presiden Jokowi Dorong Perang di Ukraina Segera Dihentikan Sebelumnya, Presiden Jokowi menghadiri KTT Khusus ASEAN-AS di Washington DC, AS. Bersama para pemimpin negara-negara Asia Tenggara lainnya, Jokowi membahas sejumlah isu penting yang juga terkait dengan AS.