Megawati Sebut Dalil Kenaikan Harga Cabai dan Minyak Klasik

Jakarta: Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyesalkan kenaikan harga cabai dan minyak goreng masih terjadi. Kenaikan harga bahan pokok itu diminta dievaluasi Presiden Joko Widodo (Jokowi)."Aneh menurut saya. kok klasik amat ya 76 tahun merdeka loh masa begitu aja (kenaikan harga cabai dan minyak goreng), di mana ya salahnya," ujar Mega saat membuka acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-49 PDIP, Senin, 10 Januari 2022.Mega meminta Jokowi melihat kesengsaraan masyarakat akibat kenaikan harga tersebut. Hal serupa pernah ia rasakan ketika mendapat amanah menjadi anggota DPR pada 1999."Ketika di DPR itu makanan saya tiap hari, tau-tau saya mesti kemana itu karena petani-petani minta Ibu Mega datang karena kenapa kok harga bawang akan jatuh," kata dia.Sebelumnya, harga cabai rawit merah dan minyak goreng kemasan di tingkat pedagang eceran atau pembelian konsumen masih tinggi di awal 2022. Pasalnya, harga tersebut berada di atas harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan.Baca: BUMN Bakal Guyur 3,7 Juta Liter Minyak Goreng ke Pasar sampai Mei 2022 Berdasarkan data panel harga pangan dari laman Logistik Pangan Kementerian Pertanian, Senin, 3 Januari 2022, harga cabai rawit merah per 3 Januari berada di Rp123.450 ribu per kg di Kalimantan Barat. Sementara harga terendahnya di Nusa Tenggara Timur Rp44.570 per kg dengan rata-rata nasional di Rp85 ribu per kg.Kemudian harga minyak goreng kemasan sederhana per 3 Januari 2022 rata-rata berada di kisaran Rp19 ribu per liter di seluruh provinsi Indonesia. Harga ini 25 persen lebih tinggi di atas HET atau HAP yang sebesar Rp11 ribu per liter.Kenaikan harga minyak goreng kemasan di tingkat konsumen merangkak naik perlahan sejak pertengahan 2021 menyusul naiknya harga minyak sawit mentah atau CPO di tingkat global.