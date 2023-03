AHY Yakin Anies Mampu Pimpin Koalisi Perubahan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakin Anies Baswedan mampu memimpin Koalisi Perubahan. Bakal calon presiden itu disebut sebagai komandan Koalisi Perubahan."You are the leader, you are the superstar, and you will command Koalisi Perubahan ini," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Menteng, Jakarta, Kamis, 2 Maret 2023.Dia menegaskan Anies sekarang memegang tongkat komando Koalisi Perubahan. Sukses atau tidaknya koalisi ada di tangan Anies sebagai bacapres."Berlayar dan tidak berlayarnya, seberapa jauh kita berlayar, dan seberapa cepat, you will lead us all," ungkap AHY.Dia memastikan Demokrat bakal memberikan dukungan penuh kepada Anies menghadapi Pilpres 2024. AHY ingin koalisi yang dibentuk bisa memenangkan kontestasi."Kami siap memberikan dukungan penuh agar bukan hanya berlayar, tapi tiba di tujuan, bukan hanya selamat tapi juga menang dan membawa perubahan dan perbaikan bagi kita semua," ujar AHY.