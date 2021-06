Kasus Covid-19 Melonjak, Pemerintah Kebut Vaksinasi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Pemerintah akan mempercepat vaksinasi untuk menekan laju penularan covid-19 yang terus melonjak beberapa waktu belakangan ini. Percepatan vaksinasi tersebut sejalan dengan perintah Presiden Joko Widodo "Beliau (Presiden) meminta agar 700 ribu per hari bulan ini bisa disentuh. Kemudian satu juta vaksinasi per hari untuk bulan depan bisa juga dicapai," ujar Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dilansir melalui situs resmi pemerintah, Indonesia.go.id, Senin, 21 Juni 2021.Secara khusus, Presiden menginstruksikan Pemprov DKI agar mempercepat vaksinasi 100 ribu suntikan per hari. Targetnya 7,5 juta warga DKI bisa selesai divaksin pada Agustus 2021.“Ini memang target yang sangat ambisius. Tapi, mau tidak mau, kita harus ke sana, untuk mencapai kekebalan komunal,” tutur Presiden beberapa waktu lalu.Per 15 Juni 2021, realisasi vaksinasi dosis kedua sudah menjangkau 11,7 juta orang atau 6,4 persen dari target. Sementara itu, masyarakat yang sudah menerima dosis pertama ada 20,7 juta orang atau 11,5 persen dari target.Vaksinasi dinilai terbukti bisa menekan kasus baru. Salah satunya Amerika Serikat (AS) yang berhasil menekan kasus covid-19 dengan vaksinasi.Kasus harian covid-19 di AS sekitar 11-12 ribu. Pada masa puncaknya, AS pernah membukukan 260 ribu kasus baru dalam 24 jam, seperti yang terjadi awal Januari 2021.Per 14 Juni 2021, vaksinasi dosis kedua telah menjangkau 45 persen populasi di AS, dan 53 persen untuk yang setidaknya telah menerima dosis pertama.Inggris juga berhasil mengendalikan covid-19 dengan vaksinasi. Pada puncaknya di awal Januari 2021, kasus baru mencapai 60.000 per hari. Dengan vaksinasi yang masif, kasus aktif covid-19 terus susut hingga di bawah 4 ribu kasus per hari mulai Maret hingga Mei 2021.Angka kematian yang pernah 1.250 orang per hari, pun menciut menjadi di bawah 10 orang per hari. Namun, varian Delta berjangkit di Inggris, dan kasus harian pun kembali merambat naik, dan sampai ke level 7 ribuan pada pertengahan Juni 2021.Varian ganas itu bisa menyebabkan warga Inggris, yang telah menerima suntikan dosis kedua terinfeksi covid-19, namun tak terlalu parah. Angka kematiannya tetap di bawah 10 orang per hari.Informasi mengenai percepatan vaksinasi covid-19 dapat dilihat di kanal resmi pemerintah, Indonesia.go.id.Dalam upaya mendukung vaksinasi di Tanah Air, Media Group bersama Slank menggelorakan kampanye sosial bertajuk "Vaksin untuk Indonesia". Kampanye ini adalah upaya untuk bersama-sama bangkit dari pandemi dan memupuk optimisme menuju normal baru dengan terus menjaga kesehatan fisik dan mental. Vaksin dalam tajuk ini bukan saja berarti "obat" atau "anti-virus", tetapi juga upaya untuk menguatkan kembali mental dan spirit kita di tengah kesulitan akibat pandemi."Slank dan Media Group bikin gerakan yang bertema 'Vaksin untuk Indonesia'. Berharap lewat musik dan dialog, acara ini bisa menyemangati dampak pandemi yang mengenai kehidupan kita, supaya tetap semangat. Kita hibur supaya senang, supaya imun kita naik juga. Mengajak masyarakat untuk jangan takut untuk divaksin. Ini salah satu solusi untuk lepas dari pandemi," terang drummer Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim.Program "Vaksin untuk Indonesia" tayang di Metro TV setiap hari Jumat, pukul 20:05 WIB. Dalam tayangan ini, Slank bukan saja menyuguhkan musik semata, tetapi juga menampilkan perjalanan ke sejumlah tempat dan berinteraksi dengan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial.(AZF)