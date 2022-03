Presiden Bahas Pembangunan IKN dengan Mantan PM Inggris Tony Blair

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bertemu mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 8 Maret 2022. Keduanya membahas kondisi perekonomian Indonesia hingga rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara."Beliau (Tony Blair) banyak memberikan komentar kepada Presiden. Setelah presentasi kami yang berikan di kantor pada siang hari bahwa apa yang dibuat Indonesia betul-betul 'on the right track', dengan hilirisasi, dengan digitalisasi dengan pembangunan ibu kota baru," kata Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa, 8 Maret 2022.Tony Blair saat ini merupakan Ketua Eksekutif Tony Blair Institute for Global Change. Organisasi ini juga aktif dalam Business 20 (B20) yang menjadi forum dialog resmi G20 dengan komunitas bisnis global.Tahun ini, Indonesia menduduki presidensi G20. Indonesia jadi negara Asia Tenggara pertama yang menjadi tuan rumah KTT G20 dengan tema Recover Together, Recover Stronger."Pertemuan dengan Tony Blair bekas PM Inggris, beliau membantu pemerintah kita untuk mengkomunikasikan banyak hal karena beliau adalah utusan khusus pemerintah Inggris untuk Timur Tengah," ungkap Luhut.Luhut juga yakin Tony Blair punya pandangan yang sama dengan arah pembangunan Indonesia. Termasuk, soal ibu kota baru "Dengan tadi integrity industrial park di North Kalimantan, jadi saya pikir kita semua di jalur yang benar, kita doakan saja agar semua berjalan sesuai dengan apa yang kita plan," tambah Luhut.Baca: Presiden: 180 Ribu Mobil Akan Diekspor Melalui Patimban Selain menemani pertemuan dengan Tony Blair, Luhut juga melaporkan hasil kunjungannya ke Riyadh, Arab Saudi. Luhut bertemu Putra Mahkota Muhammad bin Salman.Menurut Luhut, Pangeran Muhammad bin Salman tertarik bekerja sama dalam beberapa proyek. Antara lain, pembangunan ibu kota negara (IKN), suplai minyak mentah untuk petrokimia, hingga mangrove dan terumbu karang."Juga tadi mereka masuk dalam sovereign wealth fund kita. Jadi PIF (The Public Investment Fund) mereka akan masuk di berbagai macam proyek. Nah tadi Presiden sudah memutuskan, tadi membentuk seperti task force untuk itu," ungkap Luhut.Presiden Jokowi juga didampingi Menteri BUMN Erick Thohir dalam pertemuan tersebut.