Kemensos Pastikan Penuhi Hak Penyandang Disabilitas

Jakarta: Kementerian Sosial ( Kemensos ) berupaya memastikan setiap program pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berjalan dengan baik. Hal itu dilakukan melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Upaya Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas.Sekretaris Jenderal Kemensos Harry Hikmat menjelaskan upaya itu meliputi berbagai sektor. Seperti transportasi, komunikasi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, seni/budaya, politik, hukum, dan keadilan."Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara nasional dapat terlaksana secara sinkron dan saling bersinergi antara kementerian/lembaga, termasuk di daerah," ujar Harry di Gedung Kemensos, Salemba, Jakarta Pusat, Selasa, 5 April 2022.Baca: Mahasiswa UI Ciptakan Alat Penerjemah Bahasa Isyarat 'Transaura' Harry menekankan, Kemensos sebagai instansi dalam penanganan isu disabilitas, memastikan kebutuhan penyandang disabilitas terakomodasi. Diharapkan para penyandang disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya tanpa hambatan.Selain itu, rakor digelar untuk mempersiapkan agenda besar yang akan dilaksanakan pada 2022, yaitu dialog konstruktif bersama Komite Penyandang Disabilitas PBB yaitu UN Committee on The Rights of Person of Disabilities (CRPD).Rakor juga digelar dalam rangka persiapan Indonesia menjadi tuan rumah dalam pertemuan tingkat Menteri Anggota United Nation The Economic and Social Commision for Asia and the Pasific (UN-ESCAP) dalam rangka Implementasi Dasa Warsa Penyandang Disabilitas 2013-2022.