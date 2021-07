Cetak SDM Digital, Menkominfo Siapkan Institut Digital Nasional-Universtity

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menteri Komunikasi dan Informatika ( Menkominfo ) Johnny G Plate ingin mencetak banyak sumber daya manusia (SDM) yang mahir menggunakan program digital . Rencana itu disalurkan dengan menyiapkan Sekolah Tinggi Multimedia (STMM) Yogyakarta menjadi Institut Digital Nasional-Universtity (IDN-U)."Diperlukan lahirnya SDM digital andal yang bisa berperan menghadapi perkembangan teknologi digital. Perguruan tinggi perlu mengubah program studi, kurikulum, dan karakter dosen," kata Johnny melalui keterangan tertulis, Sabtu, 31 Juli 2021.Johnny mengatakan pengadaan SDM yang melek digital merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi tidak mau SDM di Indonesia gagap digitalisasi di tengah perkembangan teknologi yang melesat dengan cepat."Hal ini untuk mendukung Indonesia memasuki industri 4.0 dan era transformasi digital yang dipercepat prosesnya karena adanya peristiwa pandemi covid-19," ujar Johnny.(Baca: RI-Jepang Tempa SDM Industri Otomotif Pacu Teknologi 4.0 Johnny mengatakan penyiapan SDM melek digital perlu dimulai dari sekarang. Pasalnya, Indonesia tidak akan bisa menghentikan maupun menghambat perkembangan teknologi.Dia mengatakan akan banyak pekerjaan yang digantikan dengan teknologi di masa depan. Sehingga, kampus digital perlu dijalankan mulai dari sekarang untuk menyiapkan SDM Indonesia."Kita perlu ingat bahwa robots could take humans job’s, but robots will also create jobs for humans. Seolah-olah sekarang internet sudah seperti oksigen. Sangat penting bagi kita, ada internet kita bekerja dengan normal. Namun ketika tidak ada, maka kita merasa kehilangan suatu yang sangat esensial dalam hidup," tutur Johnny.Pemerintah juga sangat membutuhkan SDM melek digital untuk pembangunan negeri. Setidaknya ada lima sektor di bidang digitalisasi yang dibutuhkan pemerintah untuk memajukan negara.Sektor pertama terkait dengan akses infrastruktur digital dan layanan internet. Kedua, roadmap transformasi digital di berbagai aspek. Ketiga, percepatan integrasi pusat data nasional."Keempat, penyiapan kebutuhan SDM talenta digital. Dan kelima, regulasi serta model pembiayaan infrastruktur digital," papar Johnny.(REN)