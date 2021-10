Mengupas Tuntas Kejeniusan Jokowi di Mata Peneliti Dunia

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Professor Kishore Mahbubani memberikan pengakuan atas kejeniusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ditulis dalam sebuah artikel yang berjudul The Genius of Jokowi . Artikel ini memaparkan alasan Kishore menilai kinerja Jokowi paling efektif di antara pemimpin dunia.Artikel yang terbit di Project Syndicate ini mencuri perhatian warga Indonesia. Media yang mempublikasikan tulisan para tokoh dunia ini berisi pujian-pujian terhadap Jokowi secara objektif."Kishore pernah beberapa kali bertemu dengan Presiden pada saat Pak Jokowi masih menjabat sebagai gubernur. Kishore melihat bagaimana Jokowi memberikan model pemerintahan yang baik yang dapat dipelajari pemimpin dunia lainnya,” kata Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, dalam tayangan Crosscheck #fromHome by Medcom.id , Minggu, 10 Oktober 2021.Penilaian Kishore bukan tanpa dasar. Kishore membandingkan Jokowi dengan pemimpin negara lain. Dia menyebut beberapa begara demokrasi kaya justru memilih sosok tak layak sebagai pemimpin politik, tapi tidak dengan Indonesia.Keberhasilan Jokowi memimpin Indonesia sebagai negara besar juga diakui pengamat politik asal Indonesia J Kristiadi. Peniliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) ini menganggap beban kerja Jokowi sangat berat.“Dengan latar belakang reformasi Indonesia yang tidak karuan, Jokowi ini telah melakukan lebih dari sekedar memerintah secara kompeten,” kata J Kristiadi.Saksikan selengkapnya pembahasan ini dalam Crosscheck #fromHome by Medcom.id yang mengangkat tema Jokowi Presiden Jenius bersama Duta Besar Indonesia untuk Singapura, Suryopratomo, dan pengamat politik CSIS, J Kristiadi, hanya di akun YouTube Medcom id