PKS Perjuangkan Posisi Cawapres Prabowo

Sebelumnya, PKS menyodorkan sembilan nama-nama yang dianggap berpeluang bertarung dalam Pilpres 2019. Kesembilan nama itu yakni;

Ahmad Hermawan, kini menjabat Gubernur Jawa Barat;

Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua MPR;

Anis Matta, mantan Presiden PKS.



Kemudian,

Irwan Prayitno, Gubernur Sumatera Barat;

M Sohibul Iman, Presiden PKS;

Salim Segar Al-jufri, Ketua Majelis Syuro PKS;

Tifatul Sembiring, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi;

Al Muzammil Yusuf, Ketua DPP PKS; dan Mardani Ali Sera, ketua DPP PKS.

Jakarta: Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tak keberatan jika ada partai lain yang ingin bergabung ke koalisi pendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2019. Meski begitu, PKS akan memperjuangkan posisi Cawapres pendamping Prabowo."Kita welcome saja siapapun yang akan bergabung (ke dalam koalisi), dan wajarlah kalau misalanya PAN mengajukan nama untuk Cawapres. Tapi tentu satu hal yang sama bagi kami juga (mengajukan nama Cawapres)," kata Presiden PKS, Sohibul Iman, di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat 20 April 2018.Sohibul juga berharap jika PAN pada akhirnya bergabung ke dalam koalisi, hal itu tidak mengganggu posisi PAN di dalam Pemerintahan Jokowi-JK. Seperti diketahui, hingga kini PAN masih berada di barisan koalisi pendukung pemerintah."Termasuk untuk PKB juga. Saya kira kita saling menghormati saja, kalau masalah welcome ya kita welcome saja." pungkas Sohibul.Meski begitu, Sohibul mengatakan PKS akan tetap memperjuangkan sembilan nama yang telah direkomendasikan oleh Majelis Syuro PKS untuk mendampingi Prabowo. Sohibul mengaku akan terus berkomunikasi dengan Gerindra terkait Cawapres."Tentu sebagai mandataris dari Majelis Syuro, saya harus berjuang menyodorkan salah satu dari sembulan nama ini. Ini bukan masalah ditunjuk, tapi kami komunikasi dengan tokoh yang berpeluang bersama kita, kemudian kita diskusikan satu persatu sampai cari yang paling optimal," pungkas Sohibul.(DMR)