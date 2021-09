Cegah Gelombang Ketiga, Kasus Harian Covid-19 Ditekan di Bawah 3 Ribu

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Menko Kemaritiman dan Investari Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan kasus covid-19 di Indonesia ditekan di kisaran 2.700 per hari. Hal ini untuk mencegah terjadinya gelombang baru penularan covid-19 "Jumlah kasus disarankan ditahan pada tingkat 10 kasus per juta penduduk per hari atau dalam kasus Indonesia di sekitar 2.700 atau 3.000-an kasus," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual, Senin, 20 September 2021.Menurut dia, angka minimal kasus covid-19 itu berdasarkan studi di Scientific Reports berjudul "Multiwave pandemic dynamics explained: How to tame the next wave of infectious diseases." Kabinet Indonesia Maju juga sudah diinstruksikan Presiden Joko Widodo mencegah gelombang ketiga.Baca: PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 4 Oktober 2021 Luhut yakin Indonesia mampu menekan kasus harian di angka tersebut. Hal itu perlu didukung dengan testing, tracing, dan treatment yang tepat serta penggunaan aplikasi PeduliLindungi.Selain itu, dia menjelaskan penanganan covid-19 di Indonesia terus memperlihatkan perkembangan baik. Salah satunya, terlihat dari kasus harian yang bertambah 1.932 orang dalam 24 jam."Kasus harian turun hingga 98 persen dari puncaknya Juli lalu," kata dia.Luhut mengatakan Presiden Jokowi meminta masyarakat tetap waspada dengan ancaman penularan covid-19. Pasalnya, kasus covid-19 di negara tetangga masih tinggi."Risiko peningkatan kasus masih tinggi dan dapat terjadi sewaktu-waktu," kata dia.