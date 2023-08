Giring Sebut Jokowi Wariskan Tekad Api Konoha Seperti di Komik Naruto

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

(AZF)

Jakarta: Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Giring Ganesha menyebut Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mewariskan tekad api Konoha. Tekad api ini berkaitan dengan erat dengan cerita di komik asal Jepang, Naruto."Jadi Pak Jokowi memiliki will of fire dan sekarang lagi diwariskan, diturunkan ke kita semua. Makanya, bro and sis, dan tugas kita sekarang, nyala api will of fire Konoha juga akan di seluruh Indonesia bro and sis," kata Giring dalam pidatonya di acara Kopi Darat Nasional (Kopdarnas) di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Selasa malam, 22 Agustus 2023.Ia menjelaskan tekad api seperti semangat. Giring menambahkan semangat itu turun ke setiap generasi."Di komik Naruto ada istilah, ada paham will of fire Konoha, yang artinya tekad api desa Konoha. Itu sebuah paham yang dijalankan di Desa Konoha. Will of fire Konoha mengedepankan pembaruan, cinta kasih, dan semangat dari satu generasi ke generasi berikutnya," ucap Giring.Giring menekankan kondisi anak muda yang jengah. Bahkan, marah dengan kondisi politik dalam negeri."Karena om-om dan tantenya kampanye 2024 belum mulai, sudah berantem di WhatsApp Group, sudah berantem di sosial media. Mereka jengah. Sedangkan sampai detik ini belum ada calon presiden yang benar-benar ngomong kebutuhan anak muda Indonesia," ucap Giring.