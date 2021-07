Jokowi Sampaikan 4 Pandangan untuk Mencapai Pembangunan Berkelanjutan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Presiden Joko Widodo mengatakan pandemi covid-19 mempersulit tercapainya target pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals ( SDGs ) pada 2030. Bahkan, berbagai kemajuan yang telah dicapai selama ini tergerus akibat pandemi covid-19 Jokowi menyebut pandemi covid-19 telah menyebabkan 255 juta orang kehilangan perkerjaan, 110 juta orang kembeli ke jurang kemisikinan, dan 132 juta orang terancam kelaparan. Saat ini, bisnis tidak dapat berjalan seperti biasanya."Kerja sama dan solidaritas harus ditingkatkan. No country can progress until all countries progress (Tidak ada negara yang bisa maju sampai semua negara maju)," ujar Jokowi saat menyampaikan pidato secara virtual pada Sidang Dewan Ekonomi dan Sosial PBB, Rabu, 14 Juli 2021.Jokowi menyampaikan empat pemikirannya terhadap situasi saat ini. Pertama, dia menilai dunia harus pulih dari pandemi covid-19. Salah satu caranya melalui vaksinasi."Vaksin harapan mempercepat dunia keluar dari krisis kesehatan ini, akses yang adil dan merata harus dijamin," tegas dia.(Baca: Pemerintah Percepat Pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan Kedua, pentingnya bantuan sosial kepada kelompok rentan akibat melambatnya perekonomian. Semua lapisan masyarakat terdampak pandemi harus mendapatkan bantuan sosial."Jaminan dan perlindungan sosial merupakan bagian penting dari upaya pemulihan pandemi," ujar Jokowi.Ketiga, ekonomi dunia harus pulih secara bersama-sama. Meski beberapa negara dunia telah mencatat pertumbuhan positif, namun hal itu hanya akan bermanfaat jika terjadi secara bersamaan."Percepatan ekonomi harus dilakukan dengan tetap mengutamakan kesehatan serta pembangunan berkelanjutan," tuturnya.Terakhir, kemitraan global harus diperkuat. Dalam situasi saat ini komitmen kemitraan harus dipertebal. Prinsip tidak ada negara yang boleh tertinggal harus diwujudkan dalam bentuk nyata."Kita harus berkomitmen untuk menghindari me first policy. Mari kita bangun solidaritas untuk capai tujuan bersama," ujar dia.(REN)