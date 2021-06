Nama Calon Dubes Usulan Jokowi Beredar, Fadjroel Rachman hingga Rosan Roeslani

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Daftar nama calon duta besar ( dubes ) Indonesia untuk sejumlah negara sahabat beredar. Total ada 33 nama yang diserahkan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) ke Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ).Dari daftar tersebut, ada sejumlah nama yang tak asing bagi publik. Di antaranya, juru bicara Presiden Fadjroel Rachman dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani.Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad tak secara tegas membenarkan atau membantah daftar nama tersebut. Dia beralasan tak hafal daftar calon dubes yang diserahkan Jokowi."Saya enggak hapal nama-namanya," kata Dasco saat dihubungi, Jakarta, Jumat, 25 Juni 2021.Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Dia tak mengetahui secara rinci 33 nama calon dubes tersebut."Kurang lebih demikian. Saya ndak (hafal) jika disclose satu per satu. Tapi ya kurang lebihnya demikian," kata Meutya.Dia hanya menyampaikan 33 nama calon dubes tersebut tersebut bakal menjalani uji kepatutan dan kelayakan nantinya di DPR. Direncanakan, kegiatan tersebut dilakukan bulan depan."Kami jadwalkan fit and proper test minggu kedua Juli," ujar dia.Sebelumnya, Ketua DPR Puah Maharani menyampaikan pimpinan DPR menerima sejumlah surat dari Presiden Jokowi. Salah satunya terkait calon dubes Indonesia untuk negara sahabat dan organisasi internasional.Berikut ini daftar nama calon Dubes RI yang beredar di kalangan wartawan:1. Ade Padmo Sarwono untuk Kerajaan Yordania Hashimiah merangkap Palestina2. Bebeb AK Djundjunan untuk Republik Yunani3. Tatang BU Razak untuk Republik Kolombia merangkap Antigua dan Barbuda, Barbados dan Federasi Saint Kitts dan Nevis4. Pribadi Sutiono untuk Republik Slowakia5. Siswo Pramono untuk Australia merangkap Republik Vanuatu6. Triyogo Jatmiko untuk Republik Persatuan Tanzania, merangkap Republik Burundi dan Republik Rwanda7. Heru Subolo untuk Republik Rakyat Bangladesh merangkap Republik Demokratik Federal Nepal8. Okto Dorinus Manik untuk Republik Demokratik Timor Leste9. Mayjen TNI Gina Yoginda untuk Republik Islam Afghanistan10. Sunarko untuk Republik Sudan11. Dewi Tobing untuk Sri Lanka merangkap Republik Maladewa12. Lena Maryana Mukti untuk Kuwait13. Ghafur Akbar Dharmaputra untuk Ukraina merangkap Republik Armenia, dan Georgia14. Rudy Alfonso untuk Republik Portugal15. Muhammad Najib untuk Kerajaan Spanyol merangkap United Nations World Tourism Organization (UNWTO)16. Ardi Hermawan untuk Kerajaan Bahrain17. Agus Widjojo untuk Republik Filipina merangkap Republik Kepulauan Marshall Islands dan Republik Palau18. Ina Hagniningtyas Krisnamurthi untuk Republik India merangkap Kerajaan Bhutan19. Fadjroel Rachman untuk Kazakhstan merangkap Republik Tajikistan20. Daniel TS Simanjuntak untuk Kanada merangkap International Civil Aviation Organization (ICAO)21. Mohamad Oemar untuk Prancis merangkap Kepangeranan Andorra, Kepangeranan Monako, dan United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)22. Abdul Aziz untuk Kerajaan Arab Saudi merangkap Organization of Islamic Cooperation (OIC)23. Muhammad Prakosa untuk Italia merangkap Republik Malta, Republik Siprus, Republik San Marino, Food and Agriculture Organization (FAO), International Fund and Agricultural Development (IFAD), World Food Programme (WFP), dan International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT)24. Gandi Sulistiyanto Soeherman untuk Republik Korea25. Zuhairi Misrawi untuk Republik Tunisia26. Anita Lidya Luhulima untuk Republik Polandia27. Rosan Perkasa Roeslani untuk Amerika Serikat28. Fientje Suebu untuk Selandia Baru merangkap Samoa, Kerajaan Tonga, dan Kepulauan Cook dan Niue29. Damos Dumoli Agusman untuk Republik Austria merangkap Republik Slovenia, United Nations Office at Vienna (UNOV) yang terdiri dari United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), United Nations Office for Outer Space Affairs (UNOOSA), United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), International Atomic Energy Agency (IAEA), Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-TestBan Treaty Organization (CTBTO), OPEC Fund for International Development (OFID) dan International Anti-Corruption Academy (IACA)30. Suwartini Wirta untuk Republik Kroasia31. Derry MI Amman untuk Perutusan Tetap Republik Indonesia untuk Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)32. Arrmanatha Nasir untuk Perserikatan Bangsa Bangsa dan organisasi-organisasi internasional lainnya33. Febrian A Ruddyard Untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, World Trade Organization (WTO), dan organisasi-organisasi internasional lainnya di Jenewa.(NUR)