Tagar Uninstall Shopee Berawal dari Iklan 'Kurang Ajar'

ancur sih gue ampe gemeter ngetik ini. ngga lucu @ShopeeID pic.twitter.com/QCvTw0sKkM — Janit (@jxnxt) February 2, 2021

Jakarta: Tagar #uninstallShopee tiba-tiba menjadi trending di jagat maya khususnya Twitter. Hingga Rabu, 3 Januari 2021 siang, hampir 8.000 cuitan dengan tagar #uninstallShopee membanjiri Twitter.Ternyata, setelah ditelusuri, tagar ini bermula dari kekecewaan warganet dengan cara promosi Shopee lewat akun Instagram @lambe_turah. Dalam postingan feed @lambe_turah, dimuat promo iklan berdurasi 20 detik, namun iklan tersebut dianggap tak senonoh karena memanfaatkan isu pelecehan terhadap perempuan.Iklan itu menampilkan percakapan WhastApp antara seorang pria yang seakan-akan ingin melecehkan perempuan sebagai korbannya. Lalu, si pria mengirim file video ke perempuan itu, yang isinya promo iklan Shopee 2.2 Men Sale.Setelah diviralkan warganet, akun Lambe Turah juga telah menghapus postingan iklan tersebut. Namun, beberapa warganet sudah telanjur menyimpan screen record iklan Shopee di Lambe Turah untuk dibagikan kembali ke sosial media."fu*k your riding the wave bullshit @ShopeeID this is NOT FUNNY AND VERY INSENSITIVE TO THE VICTIMS. lo kira orang pada speak up about assault/harassment tuh cuma nyari clout/viral doang? lo tau gak SUSAHNYA CERITA APALAGI DIPERCAYA ORANG and you use it for fucking gimmick?" tulis @jxnxt."Coba tonton iklan nya Shopee yg terbaru..yg awalnya nunjukin chat an..terus pas di klik vid nya isinya iklan shopee.. Itu aslinya chat nya tentang pelecehan gitu deh..gk paham deh gmn shopee bisa makek itu," timpal @myorin22."Harusnya, harusnya nih ya. Brand itu QC dulu sebelum PP/Endorse, bahkan misal ngebebasin si akunnya mau bikin konten kaya gimana. Kalo lamtur kontennya begitu, ya bisa jadi emg udh ada approval dr pihak Shopee," ujar @happymenyaw.Hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan resmi baik dari Shopee maupun Lambe Turah mengenai promo iklan kontroversial tersebut.(UWA)