One Way dan Contraflow Berlaku saat Mudik Lebaran 2023

Jakarta: Korps Lalu Lintas ( Korlantas ) Polri menyiapkan penambahan kapasitas jalan untuk menghadapi arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Yakni dengan memberlakukan one way dan contraflow di sejumlah ruas jalan."Tahun ini kami akan melakukan penambahan kapasitas jalan berupa contraflow, one way, alih arus dan buka tutup," kata Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Aan Suhanan dalam diskusi publik bertajuk "Keterjangkauan Pangan, Kesiapan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik Jelang Mudik Lebaran 2023" di Jakarta, Selasa, 28 Maret 2023.Aan menjelaskan contraflow dilakukan secara situasional untuk mengantisipasi kepadatan arus lalu lintas. Khususnya di sekitar rest area dan di penggal jalur tertentu."Contraflow untuk dilaksanakan dari mulai KM 47 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan KM 72 Tol Cipali," ucap dia.Sedangkan untuk one way dilaksanakan dari KM 72 Tol Cipali sampai dengan KM 414 Gerbang Tol (GT) Kalikangkung. Kemudian di KM 422 sampai KM 442 Tol Semarang-Bawen.Kemudian untuk alih arus dan buka tutup dilakukan pada ruas tol fungsional Cisumdawu. Bila arus padat di GT Cimalaka maka kendaraan akan ditutup atau dialihkan melalui exit Sumedang. Bila exit Sumedang masih padat maka akan ditutup dan dialihkan melalui exit Pemulihan.Terkait dengan kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2023, kata Aan, seluruh Dirlantas Polda yang wilayahnya dilalui pemudik sudah membuat beberapa rekayasa lalu lintas. Hal itu untuk memastikan kelancaran arus bagi masyarakat.Jenderal bintang satu itu menyebut jadwal pelaksanaan one way dan contraflow sudah dibuat bersama dengan Kementerian Perhubungan, PT Jasamarga, dan pemangku kepentingan terkait.Untuk jadwal contraflow arus balik dari KM 47 sampai KM 72 dilaksanakan mulai 18 April mulai pukul 14.00 WIB sampai 24.00 WIB. Kemudian, tanggal 19, 20, dan 21 April dari pukul 08.00 WIB sampai 24.00 WIB.Sedangkan untuk one way arus mudik dari KM 72 sampai dengan KM 414 dilaksanakan bersamaan dengan contraflow. Begitu pula untuk arus balik, jadwal contraflow dan one way dibagi dalam dua gelombang.Untuk gelombang pertama contraflow dari KM 72-47 dilaksanakan tanggal 24 April dari pukul 14.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB. Lalu di tanggal 25 dan 26 April sama-sama dimulai pukul 08.00 WIB. Jadwal yang sama berlaku pula untuk sistem one way di KM 414-KM 72.Sedangkan untuk arus mudik gelombang kedua tanggal 29 April di KM 72-KM 47 dimulai tanggal 14.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB, dilanjutkan tanggal 30 April dari pukul 08.00- 24.00 WIB, dan tanggal 1-2 Mei dimulai dari pukul 08.00 WIB. Jadwal yang sama juga berlaku untuk sistem one way dari KM 414-KM 72."Jadwal one way dan contraflow sama supaya terjadi keharmonisan," kata Direktur Lalu Lintas Jalan Kementerian Perhubungan Cucu Mulyana.Tahun 2023 ini pemerintah memprediksi ada 123,8 juta orang melakukan pergerakan saat libur lebaran. Angka ini meningkat 44 persen dari tahun 2022. Daerah tujuan terbanyak pemudik Lebaran 2023, yakni Jawa Tengah sebesar 26,45 persen (32,75 juta orang), Jawa Timur sebanyak 19,8 persen (24,6 juta orang) dan Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang).Diperkirakan ada 99,22 juta orang menggunakan transportasi darat. Dengan rincian 22,07 persen (27,32 juta orang) menggunakan mobil pribadi, 20,3 persen (25,13 juta orang) sepeda motor, 18,39 persen (22,77 juta orang) menggunakan bus, 11,69 persen (14,47 juta orang) menggunakan kereta api antar kota, 7,7 persen (9,53 juta orang) menggunakan mobil sewa.