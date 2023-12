Profil Aulia Rakhman, Komika Asal Lampung yang Viral Usai Menghina Muhammad

Adri Prima • 10 Desember 2023 15:57



Dalam video yang beredar, Aulia menyampaikan materi perihal makna dari sebuah nama. Namun materi Aulia yang membuat netizen geram karena ia menyebut nama Muhammad tidak penting karena ada banyak orang bernama Muhammad di penjara.



"Sebenarnya arti nama Aulia itu bagus ya pemimpin, sahabat, orang yang dicintai. Cuman kan selama ini arti nama kaya penting aja gitu yah, coba lo cek penjara ada berapa nama yang namanya Muhammad di penjara, kayak penting aja nama Muhammad sekarang yah, udah dipenjara semua," ujar Aulia. Permintaan maaf Aulia Rakhman

Setelah videonya viral di medsos, Aulia Rakhman melakukan klarifikasi dan meminta maaf Lewat video singkat di akun Instagram-nya @auliarakhman90.

"Saya ingin mengklarifikasi dan memohon maaf atas video yang beredar baru-baru," sebutnya.



Dia menjelaskan di materi stand up-nya, tak bermaksud menyindir Nabi Muhammad SAW, melainkan menyentil orang yang sifatnya tak sejalan dengan nama Muhammad.



"Saya hanya bermaksud menyindir ornag yang sekarang ini banyak memiliki nama Muhammad, cuma diantara mereka kelakuannya tidak mencerminkan arti dari nama tersebut," ujarnya.

Aulia Rakhman merupakan seorang komika yang berasal Lampung. Nama Aulia mulai dikenal publik sejak ia ikut serta dalam perlombaan stand up comedy Suci 5.



Selepas dari Suci 5, Aulia cukup laris tampil di berbagai acara. Bahkan ia juga pernah menggelar show tunggal bertajuk Batas Suci pada 2019 lalu



Terkait dengan materi stand up comedy yang dinilai menghina Muhammmad, banyak yang mengira Aulia bukan seorang muslim. Namun kenyataannya Aulia Rakhman sendiri beragama Islam dan memiliki istri berhijab.



